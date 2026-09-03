Су, медицина және экология салаларына жаңа министрлер тағайындалды
Үш министрліктің басшылығы өзгерді. Президент таңдаған кадрлардың бірі бұрын да осы саланы басқарған, енді екеуі жаңа қызметке кірісті.
Мемлекет басшысының Жарлықтарымен Үкімет құрамында бірқатар кадрлық өзгеріс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Нұржан Молдиярұлы Нұржігітов Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрі лауазымына тағайындалды.
Ақмарал Шәріпбайқызы Әлназарова Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі қызметіне тағайындалды.
Ал Әлібек Сакенұлы Қуантыров Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрі болып тағайындалды. Осыған байланысты ол бұрын атқарған лауазымынан босатылды.
Нұржан Нұржігітов туралы не белгілі?
Нұржан Молдиярұлы Нұржігітов 1967 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген.
1991 жылы Ленинград ауыл шаруашылығы институтын «ауыл шаруашылығын механикаландыру» мамандығы бойынша тәмамдаған. 2008 жылы Жамбыл гуманитарлық-техникалық университетінде «Экономика» мамандығын алған. Техника ғылымдарының кандидаты.
Еңбек жолын 1988 жылы бастаған. 1996-2008 жылдары Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылымдарында түрлі қызмет атқарған.
2008-2011 жылдары Жамбыл облысы әкімінің аппаратында мемлекеттік қызмет көрсету сапасының мониторингін дамыту бөлімін басқарды. 2011-2015 жылдары мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлық профилактикасы бағытында қызмет етті.
2015-2018 жылдары Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасын, 2018-2019 жылдары табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасын басқарды.
2019-2021 жылдары Байзақ ауданының әкімі, 2021-2022 жылдары Жамбыл облысы әкімінің орынбасары болды.
2022 жылғы сәуірде Жамбыл облысының әкімі болып тағайындалып, сол жылдың желтоқсанында осы қызметке қайта тағайындалды.
2023 жылғы қыркүйекте Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрі болып тағайындалған.
Осылайша, Нұржан Нұржігітов су саласына алғаш рет министр болып келген маман емес. Ол осы ведомствоны бұған дейін де басқарған. Қазіргі қызметінде су қауіпсіздігі, су ресурстарын тиімді пайдалану және су инфрақұрылымын дамыту мәселелеріне жетекшілік етеді.
Ақмарал Әлназарова туралы не белгілі?
Ақмарал Шәріпбайқызы Әлназарова 1971 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген.
Алматы мемлекеттік медицина институтын «Педиатрия» мамандығы бойынша тәмамдаған. Медицина ғылымдарының докторы.
Еңбек жолын Қызылорда қалалық балалар ауруханасының қабылдау бөлімшесінде дәрігер болып бастаған.
1997-1999 жылдары Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының Қызылорда филиалында кіші ғылыми қызметкер болды.
1999-2003 жылдары Қызылорда облысының денсаулық сақтау жүйесінде басшылық қызметтер атқарып, облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері және облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы болды.
2005-2007 жылдары Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау комитетінің Қызылорда облыстық басқармасын басқарды.
2007-2013 жылдары Қызылорда медициналық колледжінің директоры қызметін атқарды.
2013-2014 жылдары Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, 2014-2015 жылдары Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы болды.
2015-2019 жылдары Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасын басқарды. 2019-2020 жылдары «Nur Otan» партиясының Қызылорда облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарды.
2020-2024 жылдары Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Қызылорда облысынан депутаты болды.
Ресми өмірбаянға сәйкес, Ақмарал Әлназарова 2024 жылғы 6 ақпанда Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі болып тағайындалған.
Әлібек Қуантыров туралы не белгілі?
Әлібек Сакенұлы Қуантыров 1983 жылғы 14 қарашада Атырау қаласында дүниеге келген.
2006 жылы Томск мемлекеттік университетін «Қаржы және кредит» және «Лингвистика және мәдениетаралық коммуникация» мамандықтары бойынша тәмамдаған. 2010 жылы «Болашақ» бағдарламасы бойынша Мичиган университетінде қолданбалы экономика магистрі дәрежесін алған.
Еңбек жолын 2005 жылы Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінде жетекші маман болып бастаған.
2006-2010 жылдары осы министрліктің инвестициялық саясат және жоспарлау саласында сарапшы және бас сарапшы қызметтерін атқарды.
2010 жылдан бастап Экономикалық даму және сауда министрлігінде стратегиялық әзірлемелер басқармасының бастығы, Қаржы министрлігінде бюджеттік саясат және жоспарлау департаменті директорының орынбасары болды.
2013 жылы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды.
2013-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінде стратегиялық әзірлемелер және әлеуметтік-экономикалық мониторинг бағыттарында басшылық қызметтер атқарды.
2019-2021 жылдары Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Кеңсесінің Талдау бөлімінің меңгерушісі орынбасары болды.
2021 жылы Ұлттық экономика вице-министрі, ал 2022 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі болып тағайындалды. Бұл қызметті 2024 жылғы ақпанға дейін атқарды.
2024 жылғы сәуірден Қазақстанның Сыртқы істер министрінің орынбасары болып қызмет етті. Оған дейін KAZENERGY қауымдастығының бас директоры болған.
Ресми дерекке сәйкес, Әлібек Қуантыров ағылшын, испан және неміс тілдерін меңгерген.
Осылайша, жаңа құрамда Су ресурстары және ирригация министрлігін Нұржан Нұржігітов, Денсаулық сақтау министрлігін Ақмарал Әлназарова, ал Экология және табиғи ресурстар министрлігін Әлібек Қуантыров басқарады. Үш министрдің де мемлекеттік басқару саласында айтарлықтай тәжірибесі бар.
Еске сала кетейік, бұған дейін Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі лауазымына тағайындалғанын жаздық.
Ержан Сәденов Ішкі істер министрі лауазымына қайта тағайындалды.
Серік Жұманғарин Ұлттық экономика министрі лауазымына қайта тағайындалды.
Жаслан Мәдиев жаңа қызметке тағайындалды. Бұған дейін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болған, енді Премьер-министрдің орынбасары қызметін де қоса атқаратын болады.
Мәди Такиев Қаржы министрі лауазымына қайта тағайындалды.
Нұрлан Ермекұлы Сауранбаев Қазақстан Республикасының Көлік министрі лауазымына, ал Ерлан Жақсылықұлы Сәрсембаев Қазақстан Республикасының Әділет министрі қызметіне тағайындалды.
Мұрат Сейтмолдаұлы Мұханов Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі лауазымына, ал Ерлан Құдайбергенұлы Ақкенженов Қазақстан Республикасының Энергетика министрі қызметіне тағайындалды.
Сондай-ақ, Ерсайын Қайырғазыұлы Нағаспаев Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі лауазымына, Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі қызметіне, ал Арман Абайұлы Шаққалиев Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрі лауазымына тағайындалды.
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