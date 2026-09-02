Президент Сыртқы істер министрін тағайындады

2 Қыркүйек 2026, 15:05
АВТОР
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gov.kz 2 Қыркүйек 2026, 15:05
2 Қыркүйек 2026, 15:05
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Фото: gov.kz

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

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