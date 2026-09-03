Ержан Сәденов Ішкі істер министрі лауазымына қайта тағайындалды

3 Қыркүйек 2026, 09:09
АВТОР
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gov.kz 3 Қыркүйек 2026, 09:09
3 Қыркүйек 2026, 09:09
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Фото: gov.kz

Ержан Сәденов Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Ержан Сапарбекұлы Сәденов Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі лауазымына тағайындалды, – делінген Ақорданың хабарламасында.

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