Ержан Сәденов Ішкі істер министрі лауазымына қайта тағайындалды
3 Қыркүйек 2026, 09:09
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3 Қыркүйек 2026, 09:093 Қыркүйек 2026, 09:09
87Фото: gov.kz
Ержан Сәденов Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ержан Сапарбекұлы Сәденов Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі лауазымына тағайындалды, – делінген Ақорданың хабарламасында.
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