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  • Серік Жұманғарин Ұлттық экономика министрі лауазымына қайта тағайындалды

Серік Жұманғарин Ұлттық экономика министрі лауазымына қайта тағайындалды

3 Қыркүйек 2026, 10:19
АВТОР
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gov.kz 3 Қыркүйек 2026, 10:19
3 Қыркүйек 2026, 10:19
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Фото: gov.kz

Серік Жұманғарин Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Серік Мақашұлы Жұманғарин Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі лауазымына тағайындалды, – делінген Ақорданың хабарламасында.

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