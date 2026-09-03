Серік Жұманғарин Ұлттық экономика министрі лауазымына қайта тағайындалды
3 Қыркүйек 2026, 10:19
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3 Қыркүйек 2026, 10:193 Қыркүйек 2026, 10:19
27Фото: gov.kz
Серік Жұманғарин Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Серік Мақашұлы Жұманғарин Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі лауазымына тағайындалды, – делінген Ақорданың хабарламасында.
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