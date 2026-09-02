+33°C-қа дейін жылынады: Қазақстанға жазғы жаймашуақ күндер қайта оралады
Қазақстан қыркүйектің алғашқы салқын күндерінен кейін біртіндеп жылына бастайды деп күтілуде. 3-5 қыркүйек аралығында елдің басым бөлігінде негізінен құрғақ және ашық ауа райы орнайды.
Синоптиктердің болжамы бойынша, республика аумағының едәуір бөлігі жоғары атмосфералық қысым облысының ықпалында болады. Суық ауа массасы шегіне бастайды, соның арқасында күндізгі ауа температурасы біртіндеп көтеріледі.
Солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түндер әлі де салқын болып қала береді.
Қазақстанның солтүстік-шығысында, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа райы тұрақсыз болады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты кей жерлерде қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды және жел күшейеді.
Ең ыстық ауа райы еліміздің батысында, солтүстік-батысында және оңтүстігінде болжанады – күндіз ауа +28…+33 градусқа дейін қызады.
Солтүстікте, шығыста және орталық өңірлерде температура +23…+30 градусқа дейін көтеріледі.
Оңтүстік-шығыста +20…+27 градус болады деп күтілуде, алайда таулы және тау бөктеріндегі аудандарда әлдеқайда салқын – шамамен +10…+15 градус болады.
Осылайша, қыркүйектің алғашқы салқын күндерінен кейін жазғы жылу Қазақстанның көптеген өңіріне біраз уақытқа қайта оралады.
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