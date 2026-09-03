Жаслан Мәдиев жаңа қызметке тағайындалды

Бұған дейін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болған, енді Премьер-министрдің орынбасары қызметін де қоса атқаратын болады.

3 Қыркүйек 2026, 10:27
АВТОР
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Үкіметтің баспасөзінің қызметі 3 Қыркүйек 2026, 10:27
3 Қыркүйек 2026, 10:27
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Фото: Үкіметтің баспасөзінің қызметі

Жаслан Хасенұлы Мәдиев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Жаслан Хасенұлы Мәдиев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі лауазымына тағайындалды, – делінген хабарламада. 

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