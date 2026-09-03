Жаслан Мәдиев жаңа қызметке тағайындалды
Бұған дейін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болған, енді Премьер-министрдің орынбасары қызметін де қоса атқаратын болады.
3 Қыркүйек 2026, 10:27
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3 Қыркүйек 2026, 10:273 Қыркүйек 2026, 10:27
136Фото: Үкіметтің баспасөзінің қызметі
Жаслан Хасенұлы Мәдиев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Жаслан Хасенұлы Мәдиев Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі лауазымына тағайындалды, – делінген хабарламада.
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