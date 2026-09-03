Президент үш министрді тағайындады: Өнеркәсіп, Оқу-ағарту және Сауда министрліктеріне кім келді?
Президенттің Жарлығымен үш министрлікке басшы тағайындалды. Жаңа министрлердің бірі бұл жүйеге бұрыннан қанық болса, бірі депутаттықтан келді.
Мемлекет басшысының Жарлықтарымен Үкімет құрамында бірқатар кадрлық өзгеріс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ерсайын Қайырғазыұлы Нағаспаев Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі лауазымына тағайындалды.
Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі қызметіне тағайындалды.
Ал Арман Абайұлы Шаққалиев Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрі лауазымына тағайындалды.
Ерсайын Нағаспаев туралы не белгілі?
Ерсайын Қайырғазыұлы Нағаспаев 1980 жылғы 28 шілдеде Қарағанды қаласында дүниеге келген.
2001 жылы Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін «Халықаралық экономикалық қатынастар» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 2001 жылы Теміртау қаласы әкімінің аппаратында жетекші маман болып бастаған. 2002-2003 жылдары Инвестициялар комитеті мен Сыртқы істер министрлігінде атташе қызметін атқарды.
2003-2006 жылдары Қазақстанның Ресей Федерациясындағы елшілігінде атташе, үшінші хатшы болды.
2006-2007 жылдары Көлік және коммуникациялар министрлігінің көлік саясаты және халықаралық ынтымақтастық департаментінде бөлім бастығы, департамент директорының орынбасары қызметтерін атқарды.
Кейін «Ақтау теңіз сауда порты» құрылымында, Көлік және коммуникациялар министрлігінде, Премьер-министрдің орынбасарының кеңесшісі қызметтерінде еңбек етті.
2011-2013 жылдары Қарағанды облысындағы Шахтинск қаласының әкімі болды. 2013-2014 жылдары Астана қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.
2014-2016 жылдары «СПК «Астана» АҚ басқарма төрағасы, 2016-2020 жылдары «Новострой Астана» ЖШС стратегиялық даму жөніндегі директордың орынбасары болды.
2021-2022 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры қызметін атқарды. Кейін «ҚТЖ» құрамында жаңа жобалар жөніндегі басқарушы директор міндетін атқарды.
Ресми мәлімет бойынша, Ерсайын Нағаспаев 2025 жылғы 28 ақпанда Өнеркәсіп және құрылыс министрі болып тағайындалған.
Жұлдыз Сүлейменова туралы не белгілі?
Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова 1983 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінде бакалавриат, философия және саясаттану факультетінде магистратура және PhD докторантурасын тәмамдаған. Тарихшы-ұстаз, философия және саясаттану магистрі, мәдениеттану PhD докторы.
Еңбек жолын студенттік кезінен бастаған. 2000-2004 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттік өзін-өзі басқару ұйымының төрайымы болды.
2004-2006 жылдары Алматы экономика және статистика академиясының Ақтөбе институтында оқытушы және жастар ісі жөніндегі комитет төрайымы қызметтерін атқарды.
2007-2008 жылдары Алматыдағы Ы.Алтынсарин атындағы №159 көпсалалы гимназияда тарих және құқық пәндерінен сабақ берді.
2008-2011 жылдары Қазақ ұлттық аграрлық университетінде проректор орынбасары және Жастар әкімшілігінің төрағасы болды. 2011-2012 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бас ғалым хатшысы қызметін атқарды.
2012-2017 жылдары «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымында білім беру саясаты және бағдарламалар бағытында аға менеджер, директор орынбасары болды. 2017-2019 жылдары осы ұйымның Зияткерлік мектептерді дамыту департаментін басқарды.
2019-2021 жылдары Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Зияткерлік мектептің директоры қызметін атқарды.
2021-2025 жылдары Парламент Мәжілісінің VII және VIII шақырылымдарының депутаты, Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі болды.
Ресми өмірбаянында Сүлейменованың Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық Құрылтай мүшесі екені де көрсетілген. Ол бұл құрамға 2022 жылдан бері кіреді.
2025 жылғы 29 қыркүйектен бастап Оқу-ағарту министрі қызметін атқарып келеді.
Арман Шаққалиев туралы не белгілі?
Арман Абайұлы Шаққалиев 1977 жылы Қарағанды облысының Балқаш қаласында дүниеге келген.
Еуразия университетін, Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін және М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетін тәмамдаған.
Еңбек жолын Астана және Ақмола облыстары бойынша Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату агенттігінің заңгері болып бастаған.
2001-2002 жылдары Қазақстанның Мемлекеттік материалдық резервтер агенттігінде бас маман, бөлім бастығы қызметтерін атқарды. 2002-2004 жылдары Мемлекеттік кірістер министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінде басқарма бастығы болды.
2004-2006 жылдары «Қазақстан метрология институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры қызметін атқарды.
2007-2008 жылдары Қаржы, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрліктерінің құрылымдарында, сондай-ақ «ҚазАгро» холдингінде басшылық қызметтер атқарды.
2008-2016 жылдары «ҚазИнСт» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры болды.
2016-2018 жылдары Еуразиялық экономикалық комиссияның техникалық реттеу және аккредиттеу департаментін басқарды.
2018-2019 жылдары Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы болды. 2019-2020 жылдары Сауда және интеграция министрлігінің осы комитетін басқарды.
2020-2022 жылдары Мәскеуде Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының бәсекелестік және монополияға қарсы реттеу жөніндегі мүшесі (министр) қызметін атқарды.
2022-2023 жылдары Қазақстанның Сауда және интеграция бірінші вице-министрі болды.
Арман Шаққалиев Сауда және интеграция министрлігіндегі қызметіне бұған дейін де келген. Мемлекеттік органның ресми мәліметіне сәйкес, ол 2023 жылдан кейін министр міндетін атқарып келген.
Осылайша, Президенттің жаңа Жарлықтарымен үш министрлікке қатысты кадрлық шешім қабылданды. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігін Ерсайын Нағаспаев, Оқу-ағарту министрлігін Жұлдыз Сүлейменова, ал Сауда және интеграция министрлігін Арман Шаққалиев басқарады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі лауазымына тағайындалғанын жаздық.
Ержан Сәденов Ішкі істер министрі лауазымына қайта тағайындалды.
Серік Жұманғарин Ұлттық экономика министрі лауазымына қайта тағайындалды.
Жаслан Мәдиев жаңа қызметке тағайындалды. Бұған дейін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болған, енді Премьер-министрдің орынбасары қызметін де қоса атқаратын болады.
Мәди Такиев Қаржы министрі лауазымына қайта тағайындалды.
Нұрлан Ермекұлы Сауранбаев Қазақстан Республикасының Көлік министрі лауазымына, ал Ерлан Жақсылықұлы Сәрсембаев Қазақстан Республикасының Әділет министрі қызметіне тағайындалды.
Сондай-ақ, Мұрат Сейтмолдаұлы Мұханов Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрі лауазымына, ал Ерлан Құдайбергенұлы Ақкенженов Қазақстан Республикасының Энергетика министрі қызметіне тағайындалды.
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