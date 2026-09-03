Мәди Такиев Қаржы министрі лауазымына қайта тағайындалды
Құрылтайда оның кандидатурасы келісілді.
3 Қыркүйек 2026, 11:01
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3 Қыркүйек 2026, 11:013 Қыркүйек 2026, 11:01
119Фото: Ақорда
Президент Мәди Такиевті Қаржы министрі лауазымына қайта тағайындады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Мәди Төкешұлы Такиев Қазақстан Республикасының Қаржы министрі лауазымына тағайындалды, – делінген хабарламада.
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