Мәди Такиев Қаржы министрі лауазымына қайта тағайындалды

Құрылтайда оның кандидатурасы келісілді.

3 Қыркүйек 2026, 11:01
АВТОР
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Ақорда 3 Қыркүйек 2026, 11:01
3 Қыркүйек 2026, 11:01
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Фото: Ақорда

Президент Мәди Такиевті Қаржы министрі лауазымына қайта тағайындады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап. 

 

Мемлекет басшысының Жарлығымен Мәди Төкешұлы Такиев Қазақстан Республикасының Қаржы министрі лауазымына тағайындалды, – делінген хабарламада.

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