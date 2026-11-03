23,5 трлн теңге инвестиция: Реформа жылдарындағы Қазақстанның жетістігі
Реформа жылдарында Қазақстан қалай өзгерді?
Соңғы жеті жыл ішінде Қазақстан ең ауқымды мемлекеттік қайта құру кезеңдерінің бірінен өтті. Өзгерістер саяси жүйеге, заң шығарушы билікке, сот институттарына, экономикаға, әлеуметтік салаға және халықаралық ынтымақтастыққа әсер етті. 2019 жылы басталған реформалар 2022 жылғы конституциялық референдумнан кейін әрі қарай дамытылды, ал 2026 жылдың наурызында жаңа Конституцияның қабылдануы мемлекеттік құрылыстың келесі кезеңін бекітті. Дәйекті түрде жүргізілген өзгерістер елді қалай өзгертті, қандай нәтижелерге қол жеткізілді және жаңартылған басқару жүйесі қандай перспективалар ашады? Осы өзгерістерге қатысты BAQ.KZ шолу жасады.
Мемлекеттік басқарудағы жеті жылдық өзгерістер
Қазақстанның саяси дамуының жаңа кезеңі 2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшылығына келген кезде басталды. Негізгі бағыттардың бірі мемлекеттік институттарды нығайтуды, қоғамдық диалогты дамытуды және азаматтардың ел өміріне қатысу мүмкіндіктерін кеңейтуді көздейтін басқару жүйесін жаңғырту болды.
Алғашқы өзгерістер саяси заңнаманы жетілдіруге және қоғамның мемлекетпен өзара іс-қимыл жасаудың жаңа тетіктерін құруға бағытталды.
Мемлекеттік органдардың халықпен ашық өзара іс-қимыл жасау қағидасына негізделген «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы маңызды орын алды. Бұл тәсіл азаматтардың өтініштерін қарауды және басқарушылық шешімдерді әзірлеу кезінде қоғамдық сұраныстарды ескеруді көздейді.
2019 жылы Қоғамдық сенім ұлттық кеңесі құрылды. Ол саяси, құқықтық және әлеуметтік бастамаларды талқылайтын алаңға айналды. Кейіннен қоғамдық диалогты дамыту Ұлттық құрылтай аясында жалғасты.
Сонымен қатар саяси партиялар мен сайлау туралы заңнама жетілдірілді. Партияларды тіркеу үшін ұйымдастырушылық талаптар төмендетілді, саяси қатысу мен әртүрлі әлеуметтік топтардың өкілдік ету тетіктері кеңейтілді.
2021 жылдан бастап Қазақстанда ауылдық округ әкімдерінің тікелей сайлауы өткізіле бастады. Кейін бұл тетік аудан деңгейіне және облыстық маңызы бар қалаларға таратылды. Мұндай тәсіл тұрғындарға жергілікті билікті қалыптастыруға тікелей қатысу үшін қосымша мүмкіндіктер берді.
Нәтижесінде саяси қайта құрулар мемлекеттік басқарудың республикалық және өңірлік деңгейлерін біртіндеп қамтыды.
Осы тұста өзгерістер дәйекті түрде дамыды. Алғашқы заңнамалық шешімдер мемлекеттік институттар арасындағы өкілеттіктерді бөлу жүйесін тереңірек қайта қарауға негіз жасады.
2022 жылғы референдум реформалардың жаңа кезеңін ашты
Саяси жаңғыртудың маңызды межесі 2022 жылғы 5 маусымдағы республикалық референдум болды.
Қабылданған түзетулер қолданыстағы Конституция баптарының үштен біріне жуығын қамтып, мемлекеттік билікті ұйымдастырудың жекелеген қағидаттарын өзгертті.
Негізгі бағыттардың бірі Президент, Парламент және басқа да мемлекеттік институттар арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу болды.
Кейіннен Президент өкілеттіктерінің қайта сайлану құқығынсыз жалғыз жеті жылдық мерзімі бекітілді.
Сондай-ақ өзгерістер Мемлекет басшысының партиялық тиесілігіне және оның жақын туыстарының белгілі бір мемлекеттік лауазымдарды атқаруына байланысты шектеулерді қарастырды.
Парламенттік өкілдікті дамытуға да жеке көңіл бөлінді.
2023 жылы Мәжіліс депутаттарының сайлауы аралас жүйе бойынша өтті. Ол кандидаттарды партиялық тізімдер бойынша да, бір мандатты округтер бойынша да сайлауды көздеді. Бұл саяси қатысу формаларын кеңейтуге және сайлаушылардың өкілдік етуінің қосымша тетіктерін құруға мүмкіндік берді.
Конституциялық Соттың қалпына келтірілуі реформаның маңызды нәтижесі болды.
2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтардың өздерінің құқықтары мен бостандықтарына қатысты нормативтік құқықтық актілердің Конституцияға сәйкестігі мәселелері бойынша осы органға тікелей жүгіну мүмкіндігі пайда болды.
Адам құқықтары жөніндегі уәкілге конституциялық мәртебе берілді.
Жиынтығында бұл қайта құрулар мемлекеттік басқарудың институционалдық негізін өзгертті және заңнамада көзделген құқықтық қорғау тетіктерін кеңейтті.
Келесі жылдар қабылданған шешімдерді практикалық тұрғыдан енгізу және билік жүйесін одан әрі жетілдіру кезеңі болды.
Жаңа Конституция мемлекеттік дамудың келесі кезеңін бекітті
2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда республикалық референдумда жаңа Конституция қабылданды.
Ресми деректер бойынша, келу көрсеткіші 73,12%-ды құрады, ал дауыс бергендердің 87,15%-ы жаңа Негізгі заңды қолдады.
Конституция 1995 жылдан бері қолданыста болған құжаттың орнына келіп, 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енді.
Жаңа Конституцияның қабылдануы бұрынғы жылдары басталған өзгерістердің жалғасы болумен қатар, мемлекеттік құрылыстың жаңа кезеңін белгіледі.
Ең маңызды өзгеріс екі палаталы Парламенттен бір палаталы Құрылтайға көшу болды.
Жаңа заң шығарушы орган партиялық тізімдер бойынша бес жыл мерзімге сайланатын 145 депутаттан тұрады.
Заң жобалары Мәжіліс пен Сенатта қаралатын бұрынғы жүйеден айырмашылығы, заң шығару қызметі қазір бірыңғай өкілді органда шоғырланған. Мұндай құрылым заңдарды әзірлеу, талқылау және қабылдаудың жаңа тәртібін қарастырады.
Сонымен қатар парламенттік комитеттердің, саяси партиялардың жұмысы мен заң шығару бақылауы тетіктерінің маңызы артты.
Сондай-ақ жаңа Конституция жоғары мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл тәртібін анықтап, олардың өкілеттіктерін нақтылады және қосымша құқықтық кепілдіктерді бекітті.
Құжатта заңның үстемдігі, адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау, жалпыұлттық бірлікті нығайту және халықтың әл-ауқатын арттыру қағидаттарына ерекше орын берілді.
Конституциялық деңгейде адами капиталды, білім беруді, ғылымды және инновацияларды дамыту көрініс тапты. Бұл мемлекеттік құрылыс мәселелерін қоғамдық және технологиялық дамудың ұзақмерзімді бағыттарымен байланыстыра отырып, Негізгі заңның мазмұнын кеңейтті.
Мемлекеттік билік архитектурасы қалай жаңарды?
2026 жылғы конституциялық қайта құру тек Парламентті ғана қамтыған жоқ.
Қазақстанда Вице-президент институты құрылды. Оны тағайындауды Президент Құрылтайдың келісімімен жүзеге асырады.
Бұл лауазымның енгізілуі жоғары мемлекеттік органдар жүйесі мен биліктің сабақтастығы конституциялық тетіктерінің жаңа элементіне айналды.
Тағы бір шешім Қазақстан Халық Кеңесін құру болды.
Жаңа институт жоғары консультативтік орган мәртебесін және заң шығару бастамасы құқығын алды. Бұл қоғамдық ұсыныстардың заң шығару тұрғысынан қарау деңгейіне шығуына мүмкіндік беретін Конституцияда көзделген қосымша тетік жасады.
Жаңартылған модельдің маңызды ерекшелігі өкілді және консультативтік институттардың үйлесімінде жатыр.
Құрылтай заң шығару өкілеттіктерін жүзеге асырады, ал Халық Кеңесі қоғамдық бастамаларды қалыптастыру және талқылау үшін қосымша алаң қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар Конституция Президенттің, Үкіметтің және заң шығарушы биліктің өзара іс-қимыл тетіктерін анықтайды.
Нәтижесінде олардың өкілеттіктері, қалыптасу тәртібі мен шешім қабылдау рәсімдері бекітілген мемлекеттік институттардың жаңа жүйесі қалыптасты.
Бұл модельдің одан арғы дамуы жаңа органдардың практикалық жұмысымен және Конституцияда көзделген тетіктерді іске асырумен байланысты.
Азаматтардың құқықтары өзгерістердің негізгі бағыттарының біріне айналды
Соңғы жылдардағы саяси реформаларда құқық қорғау институттарын дамыту айтарлықтай орын алады.
Конституциялық Соттың қалпына келтірілуі азаматтардың өздерінің конституциялық құқықтарын қорғау үшін жүгіну мүмкіндіктерін кеңейтті.
Бұл тұрғыда әкімшілік әділет тетіктері де жетілдіріле түсті.
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің енгізілуі азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларды қарау тәртібін өзгертті.
Әкімшілік сот өндірісінде мемлекеттік органдарға қабылданатын шешімдердің заңдылығын негіздеу міндеті жүктелді. Сондай-ақ сот істің мән-жайын анықтауда белсендірек рөлге ие болды. Мұндай тетік азаматтар мен кәсіпкерлердің мемлекетпен қарым-қатынасындағы құқықтық қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған.
Жаңа Конституция бұл тәсілдерді әрі қарай дамыта түсті.
Негізгі заңда тұлғаны ұстау кезіндегі қорғауға, бостандықты шектеуге қатысты сот бақылауына, кінәсиздік презумпциясына және өзіне және жақын туыстарына қарсы куәлік етпеу құқығына байланысты қосымша кепілдіктер бекітілген.
Мемлекеттің мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттерінен келтірілген зиянды өтеу міндетін бекітуінің маңызы ерекше.
Цифрлық қызметтердің кеңеюі мен қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу жағдайында ерекше өзектілікке ие болатын дербес деректерді қорғауды және цифрлық қауіпсіздікті қоса алғанда, цифрлық құқықтардың кепілдіктері алғаш рет конституциялық деңгейде дамытылды.
Зияткерлік меншікті қорғау, экологиялық жауапкершілік және тарихи-мәдени мұраны сақтау құқықтық негіздерін дамыту да маңызды бағытқа айналды.
Нәтижесінде жаңартылған Конституция адам құқықтарына, қоғамдық дамуға және заманауи экономикадағы өзгерістерге байланысты мәселелердің кең ауқымын қамтиды.
Өңірлерді дамыту және азаматтардың жергілікті басқаруға қатысуы
Мемлекеттік қайта құрулардың маңызды бағыттарының бірі жергілікті басқару жүйесін жетілдіру болды.
Аумағы зерттеліп, экономикалық жағдайлары әртүрлі өңірлері бар Қазақстан үшін жергілікті органдардың тиімді жұмысының маңызы зор.
Ауыл әкімдерінің тікелей сайлауының енгізілуі жергілікті атқарушы билікті қалыптастыру тәртібін өзгертті.
Тұрғындар ауылдық округтердің дамуына және жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге жауапты басшыларды өз бетінше таңдау мүмкіндігіне ие болды.
Сайлау тетіктерін аудандық деңгейге дейін одан әрі кеңейту халықтың билікті қалыптастыруға қатысу тәжірибесін арттырды. Өзгерістер жергілікті өзін-өзі басқаруды, бюджеттік жоспарлауды және мемлекеттік органдардың жауапкершілігін жетілдіру жөніндегі жұмысты толықтырды.
Сондай-ақ өңірлерді дамыту әлеуметтік және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғыртумен, жұмыс орындарын құрумен және елді мекендердің экономикалық мүмкіндіктерін кеңейтумен байланысты.
Ауылдық жерлерге мамандарды тарту, кәсіпкерлікті дамыту және мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету ерекше маңызға ие болады.
Жиынтығында бұл бағыттар өңірлердің аумақтық тұрғыдан барынша теңгерімді дамуы мен экономикалық әлеуетін нығайту үшін жағдайлар жасайды.
Экономикалық қайта құру және өсудің жаңа бағыттары
Саяси реформалармен қатар Қазақстанда экономикалық модельді жаңғырту жалғасты.
Шикізаттық емес салаларды кеңейту, инвестициялық тартымдылықты арттыру және қосылған құны жоғары өнім өндіруді дамыту негізгі міндеттердің бірі болды.
Соңғы жылдары мемлекеттік экономикалық саясат өңдеу өнеркәсібіне, көлік инфрақұрылымына, энергетикаға және технологиялық бағыттарға айтарлықтай көңіл бөлуде.
2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасы 6,5%-ға өсті.
Оң серпін өнеркәсіпте, құрылыста, саудада және көлік саласында байқалды.
Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 6,4%-ға өсті, ал көлік және қойма қызметі 20,4%-ға өскенін көрсетті.
Инвестициялық белсенділік кеңейді.
2024 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 19,4 трлн теңгеден асты. 2025 жылы бұл көрсеткіш шамамен 23,5 трлн теңгеге жетті.
Инвестициялардың өсуі өндірістік қуаттарға, құрылыс пен инфрақұрылымдық объектілерге салынған салынымдардың кеңейгенін білдіреді.
Экономиканы одан әрі дамыту үшін өңделген өнім үлесін ұлғайту, жаңа кәсіпорындар құру және экспорттық мүмкіндіктерді кеңейтудің маңызы зор.
Шағын және орта бизнесті дамытуға, іскерлік ортаны жетілдіруге және мемлекеттік ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға жеке көңіл бөлінеді. Бұл бағыттар саяси өзгерістермен өзара байланысты, өйткені тұрақты экономикалық даму болжамды ережелерді, тиімді мемлекеттік басқаруды және жұмыс істейтін құқықтық институттарды талап етеді.
Әлеуметтік саясат және болашаққа инвестициялар
Соңғы жылдардағы мемлекеттік қайта құрулар әлеуметтік салаға, білім беруге, денсаулық сақтауға және халықты қолдау тетіктеріне әсер етті.
Ең көзге түсетін шешімдердің бірі «Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасын іске қосу болды.
2024 жылдан бастап Ұлттық қордың инвестициялық табысының бір бөлігі Қазақстанның кәмелетке толмаған азаматтарының жинақтаушы шоттарына бағытталады.
Кәмелетке толғаннан кейін бұл қаражатты білім алу немесе тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін пайдалануға болады.
Бағдарлама ұлттық активтер кірістерінің бір бөлігін болашақ ұрпақтың мүддесіне пайдаланудың ұзақмерзімді тетігін қалыптастырды.
Сонымен қатар әлеуметтік төлемдер мен балалы отбасыларды қолдау шаралары жетілдіріле түсті.
Мектептерді, медициналық мекемелерді және басқа да әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін салу мен жаңғыртуға ерекше назар аударылады.
Адами капиталды дамыту мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының біріне айналды.
Білікті мамандарды даярлау, білім сапасын арттыру, ғылымды қолдау және кәсіби дағдыларды дамыту экономикалық өсу мен технологиялық жаңғырту үшін маңызды болып табылады.
Жаңа Конституция білім беруді, ғылымды және инновацияларды мемлекеттің дамуының стратегиялық бағдарлары қатарына бекітті. Бұл ұзақмерзімді қайта құрулар үшін халықтың білімі мен кәсіби әлеуетінің маңызын көрсетеді.
Цифрландыру және жасанды интеллект жаңа мүмкіндіктер ашады
Технологиялық даму Қазақстанды жаңғыртудың тағы бір бағыты болды.
Соңғы жылдары цифрлық мемлекеттік қызметтер кеңінен таралып, көптеген әкімшілік рәсімдер электрондық форматта қолжетімді болды.
Азаматтар қашықтан құжаттарды алып, өтініштер беріп, әртүрлі мемлекеттік сервистерді пайдалана алады.
Цифрлық шешімдерді кеңейту қызметтердің қолжетімділігін арттыруға және әкімшілік рәсімдерді орындау уақытын қысқартуға ықпал етеді.
Сонымен бірге технологиялар өнеркәсіпке, қаржы саласына, білім беру мен денсаулық сақтауға енгізілуде.
Жасанды интеллектіні дамыту ерекше қарқынмен жүзеге асуда.
Интеллектуальды жүйелерді қолдану ақпараттың үлкен көлемін өңдеу, өндірістік процестерді автоматтандыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру үшін мүмкіндіктер ашады.
Қазақстан үшін бұл технологияларды дамыту еңбек өнімділігін арттыру, мамандарды даярлау және жаңа технологиялық құзыреттерді құру міндеттерімен байланысты.
Дербес деректерді қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету маңызды бағыт болып қала береді.
Тиісті кепілдіктерді жаңа Конституцияда бекіту цифрлық мемлекетті дамыту үшін қосымша құқықтық негіз қалыптастырады.
Бұдан әрі цифрландырудың тиімділігі жаңа сервистердің санымен ғана емес, сонымен қатар олардың азаматтар үшін қолжетімділігімен, қауіпсіздігімен және ыңғайлылығымен анықталатын болады.
Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты нығайтуда
Ішкі өзгерістер кезеңі Қазақстанның халықаралық байланыстарының белсенді дамуымен қатар жүрді.
Әлемдік экономика мен геосаяси ахуалдың өзгерістері аясында ел көпвекторлы сыртқы саясатын жүзеге асыруды жалғастырды.
Қазақстан Ресеймен, Қытаймен, Орталық Азия мемлекеттерімен, Еуропалық одақпен, АҚШ-пен және басқа да халықаралық серіктестермен ынтымақтастықты сақтайды.
Аймақтық өзара іс-қимылды нығайту маңызды бағыттардың бірі болды.
Орталық Азия ішіндегі ынтымақтастықты дамыту сауда байланыстарын, көлік бағыттарын, энергетикалық жобалар мен бірлескен экономикалық бастамаларды кеңейтуге ықпал етеді.
Қазақстан үшін транзиттік әлеуетті пайдаланудың маңызы ерекше.
Қытай мен еуропалық нарықтарды Орталық Азия мен Каспий теңізі арқылы байланыстыратын Транскаспий халықаралық көлік бағыты перспективалы бағыттардың бірі болып қала береді.
Бұл дәлізді дамыту халықаралық тасымалдар, көлік инфрақұрылымын жаңғырту және логистикалық қызметтерді кеңейту үшін қосымша мүмкіндіктер ашады.
Сондай-ақ Қазақстан тұрақты даму, қауіпсіздік және дипломатиялық ынтымақтастық мәселелері бойынша халықаралық бастамаларға қатысуын жалғастыруда.
2025 жылдың наурызында БҰҰ Бас Ассамблеясы Алматыда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін Тұрақты даму мақсаттары жөніндегі БҰҰ Өңірлік орталығын құру туралы резолюция қабылдады. Бұл бастаманы Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерінің атынан ұсынды.
Орталықты құру өңір елдерінің әлеуметтік-экономикалық және экологиялық міндеттерді шешуде Біріккен Ұлттар Ұйымымен өзара іс-қимыл мүмкіндіктерін кеңейтеді.
Халықаралық саясатта Қазақстан қайшылықтарды реттеудің дипломатиялық тетіктеріне, көп тарапты алаңдарды дамытуға және өңірлік қауіпсіздікті нығайтуға назар аударуды жалғастыруда.
Халықаралық ынтымақтастық инвестицияларды тартуға, сыртқы сауданы кеңейтуге және жаңа экономикалық бағыттарды дамытуға да ықпал етеді.
Бұл тұрғыда ішкі жаңғырту мен сыртқы саяси қызмет бір-бірін толықтырады.
Мемлекеттік институттарды дамыту, басқару тиімділігін арттыру және құқықтық ортаны жетілдіру ұзақмерзімді халықаралық өзара іс-қимыл үшін қосымша алғышарттар жасайды.
Халықаралық күн тәртібінің маңызды оқиғаларының бірі Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2026 жылғы 30 қазанда Анкарада өткен Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитіне қатысуы болды.
Кездесу түрік елдерінің ынтымақтастығының тығыз экономикалық, көліктік және технологиялық өзара іс-қимылға көшкенін көрсетті. Қазақстанның ТМҰ мемлекеттерімен тауар айналымы 10 млрд долларға жақындап, 40%-ға өсті, ал тоғыз ай ішінде Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жүк тасымалдау көлемі 30%-ға, транзиттік тасымалдар 90%-ға өсті. Бұл көрсеткіштер экономикалық байланыстардың кеңейіп келе жатқанын және өңірлік логистикалық тізбектердегі Қазақстанның маңызы артып отырғанын куәландырады.
Сарапшылардың бағалауы бойынша, ТМҰ-ның одан арғы дамуы саяси уағдаластықтардан бірлескен инвестициялық, инфрақұрылымдық және технологиялық жобаларды іске асыруға көшумен байланысты. Көлік рәсімдерін келісу, логистикалық шығындарды азайту және қосылған құны жоғары өнімдерді экспортау мүмкіндіктерін кеңейту ерекше маңызға ие болады. Бұл ретте ғылыми, білім беру және цифрлық салалардағы ынтымақтастықты нығайту ұзақмерзімді экономикалық интеграция үшін қосымша жағдайлар жасайды. Саммит қорытындылары халықаралық бастамалар сауда, көлік байланыстары және бірлескен жобалар арқылы практикалық жалғасын табатын Қазақстанның көпвекторлы сыртқы саясатын дамытудың кеңірек процесін көрсетеді.
Жеті жыл ішінде нені өзгерді?
2019 жылдан бастап жүргізілген реформалардың нәтижелерін бір-бірімен тығыз байланысты бірнеше бағыт арқылы қарастыруға болады.
Біріншісі саяси институттарды жаңартумен байланысты. Елде парламенттік өкілдік тетіктері өзгерді, жергілікті басшыларды сайлау және мемлекеттік шешімдерді талқылауға арналған қоғамдық алаңдар дамыды.
Екінші бағыт сот-құқықтық жүйені қамтиды. Конституциялық Сот жұмысын бастады, азаматтарды қорғаудың құқықтық тетіктері кеңейді, әкімшілік әділет пен Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты дамыды.
Үшінші бағыт экономикалық жаңғыртумен байланысты. Өнеркәсіпті, инфрақұрылымды, инвестициялық қызмет пен шикізаттық емес салаларды дамыту жалғасты.
Төртіншісі әлеуметтік салаға әсер етті. Халықты қолдаудың жаңа тетіктері енгізілді, Ұлттық қор қаражатын балалардың мүддесіне пайдалану мүмкіндіктері кеңейді, білім беру мен денсаулық сақтауды жаңғырту жалғасты.
Бесінші бағыт цифрландыру мен технологиялық дамуды қамтиды. Мемлекеттік қызметтер электрондық форматта қолжетімді бола түсті, ал жасанды интеллект экономикалық жаңғырту күн тәртібінде маңызды орын алды.
Алтыншысы халықаралық ынтымақтастықпен байланысты. Қазақстан өңірлік байланыстарды нығайтуды, транзиттік бағыттарды дамытуды және көп тарапты бастамаларға қатысуды жалғастырды.
Бұл процестердің біріктіруші кезеңі 2026 жылғы жаңа Конституцияны қабылдау болды.
Ол мемлекеттік биліктің жаңартылған құрылымын, жаңа институттар мен құқықтық кепілдіктерді бекітіп, одан әрі дамудың конституциялық негіздерін анықтады.
Бұл жерде қайта құрудың әртүрлі бағыттары іске асырудың әртүрлі кезеңдерінде тұр. Кейбір шешімдер мемлекеттік органдардың жұмыс тәртібін өзгертіп үлгерсе, басқалары одан әрі даму үшін мүмкіндіктер қалыптастыруда.
Олардың маңызы саяси, құқықтық, экономикалық және қоғамдық өзгерістердің өзара байланысты жүйесін құруда жатыр.
Жаңа Конституция және Қазақстанның одан арғы перспективалары
Жаңа Конституцияның қабылдануы Қазақстанның мемлекеттік құрылысы тарихындағы маңызды меже болды.
Жеті жыл ішінде ел саяси заңнамадағы жекелеген өзгерістерден бастап конституциялық жүйені кешенді түрде жаңарту жолынан өтті.
Нәтижесінде мемлекеттік билікті ұйымдастыру тетіктері қайта қаралып, жаңа институттар қалыптастырылды және қоғамды дамытудың құқықтық негіздері кеңейтілді.
Келесі кезең бекітілген ережелерді іс жүзінде іске асырумен байланысты.
Құрылтай үшін заң шығару жұмыстарының тиімділігі, қабылданатын шешімдердің сапасы және парламенттік рәсімдерді дамытудың маңызы зор.
Халық Кеңесі үшін – мазмұнды қоғамдық бастамаларды әзірлеу және заң шығару процесіне қатысу.
Сот-құқықтық жүйе үшін – конституциялық кепілдіктер мен азаматтардың құқықтарын қорғаудың қолжетімділігін дәйекті түрде қамтамасыз ету.
Экономикалық саясат үшін – өнімділікті арттыру, өңдеу өнеркәсібін дамыту, жұмыс орындарын құру және инвестициялық мүмкіндіктерді кеңейту.
Әлеуметтік сала үшін басымдықтар білім беру мен денсаулық сақтау сапасын арттыру, адами капиталды дамыту және халықтың өмір сүру жағдайларын жақсарту болып қала береді.
Халықаралық қатынастарда өңірлік ынтымақтастық, транзиттік әлеуетті дамыту және экономикалық байланыстарды нығайту маңызды маңызын сақтайды.
Осы бағыттардың барлығы мемлекеттік жаңғыртудың келесі кезеңінің негізін қалыптастырады.
Ауқымды реформалардан дамудың жаңа мүмкіндіктеріне дейінгі кезең
Соңғы жеті жыл ішінде Қазақстан мемлекеттік дамудың барлық негізгі бағыттарына дерлік әсер еткен айтарлықтай қайта құруларды жүзеге асырды.
Саяси жаңғырту өкілді институттарды жаңартумен қатар жүрді. Сот-құқықтық реформалар заңнамада көзделген азаматтарды қорғау тетіктерін кеңейтті. Экономикалық өзгерістер өнеркәсіпті, инфрақұрылым мен инвестицияларды дамыту үшін қосымша жағдайлар жасады.
Әлеуметтік бастамалар халықты қолдауға және адами капиталды дамытуға бағытталды, ал цифрландыру мемлекеттік қызметтерді жетілдіру мен технологиялық жаңарту үшін жаңа мүмкіндіктер ашты.
Сонымен бірге Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты нығайтуды, экономикалық байланыстарды кеңейтуді және транзиттік әлеуетті дамытуды жалғастырды.
2026 жылғы жаңа Конституцияның қабылдануы саяси қайта құрулардың кезекті кезеңінің қорытындысы болып табылды және мемлекеттің одан арғы дамуының құқықтық негізін анықтады.
Жеті жылдық реформалардың басты нәтижесі мемлекеттік институттардың жаңартылған жүйесін қалыптастыруда және Қазақстанның саяси, экономикалық және қоғамдық дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейтуде жатыр.
Құрылған тетіктер мемлекеттік органдардың жұмысында, қызметтердің қолжетімділігінде, инфрақұрылымның дамуы мен азаматтардың мүмкіндіктерінің кеңюінде көрініс табуда.
Реформаларды одан әрі іске асыру олардың мемлекеттік басқарудың тиімділігі, экономикалық әлеует, халықтың өмір сүру сапасы және Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығы үшін ұзақмерзімді маңызын анықтауға мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Қар мен жаңбыр: Синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды
- Әзербайжан президентінің атынан Түркияда жалған мәлімдемелер тарады
- Әлем елдерінің тұрақтылығы: Қазақстан АҚШ-тан кейін орналасып, қай мемлекеттерден озып шықты?
- АҚШ сайлауы: Демократтар жеңсе, Трамптың жағдайы не болады? – SarapSöz
- Астанадағы әлем чемпионаты: Қазақстан балуандары неге алтынсыз қалды?