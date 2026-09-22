Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясы қашан өтетіні белгілі болды
22 Қыркүйек 2026, 13:22
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22 Қыркүйек 2026, 13:2222 Қыркүйек 2026, 13:22
270Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясы 2026 жылғы 23-24 қыркүйек күндері Астана қаласында өтеді.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан Халық Кеңесінің құрамы бекітілді.
Қазақстан Халық Кеңесіне еліміздің 126 азаматы кірді.
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