АҚШ сайлауы: Демократтар жеңсе, Трамптың жағдайы не болады? – SarapSöz
3 қарашада АҚШ-та Конгресс сайлауы өтеді. Егер республикашылар көпшіліктен айырылса, Дональд Трамптың саяси мүмкіндіктері қаншалықты шектеледі? Бұл Ресей мен Украина арасындағы соғысқа, Қытаймен бәсекеге және АҚШ-тың Орталық Азиядағы саясатына қалай әсер етеді?
Сайлауға америкалық миллиардерлер неге миллиондаған доллар жұмсайды? Вашингтон Қазақстанның сирек металдарына неліктен қызығушылық танытып отыр? АҚШ-тың біздің өңірдегі басты мақсаты қандай?
SarapSöz бағдарламасының жаңа шығарылымында саясаттанушы Жанерке Қайратқызымен АҚШ-тағы саяси тартысты, ірі кәсіпкерлердің сайлауға ықпалын және сайлау нәтижесінің Қазақстан үшін ықтимал салдарын талқыладық.
Сұхбаттың толық нұсқасы мен кеңейтілген талдауды SarapSöz бағдарламасының YouTube арнасынан көре аласыздар.
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