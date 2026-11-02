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АҚШ сайлауы: Демократтар жеңсе, Трамптың жағдайы не болады? – SarapSöz 

2 Қараша 2026, 17:28
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 2 Қараша 2026, 17:28
2 Қараша 2026, 17:28
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

3 қарашада АҚШ-та Конгресс сайлауы өтеді. Егер республикашылар көпшіліктен айырылса, Дональд Трамптың саяси мүмкіндіктері қаншалықты шектеледі? Бұл Ресей мен Украина арасындағы соғысқа, Қытаймен бәсекеге және АҚШ-тың Орталық Азиядағы саясатына қалай әсер етеді?

Сайлауға америкалық миллиардерлер неге миллиондаған доллар жұмсайды? Вашингтон Қазақстанның сирек металдарына неліктен қызығушылық танытып отыр? АҚШ-тың біздің өңірдегі басты мақсаты қандай?

SarapSöz бағдарламасының жаңа шығарылымында саясаттанушы Жанерке Қайратқызымен АҚШ-тағы саяси тартысты, ірі кәсіпкерлердің сайлауға ықпалын және сайлау нәтижесінің Қазақстан үшін ықтимал салдарын талқыладық.

Сұхбаттың толық нұсқасы мен кеңейтілген талдауды SarapSöz бағдарламасының YouTube арнасынан көре аласыздар.

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