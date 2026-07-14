Құрылтай сайлауы-2026: Жеті партиядан 546 кандидат ұсынылды
Жеті саяси партия Құрылтай депутаттығына 546 кандидат ұсынды
13 шілдедегі сағат 18:00-дегі жағдай бойынша жеті саяси партия Орталық сайлау комиссиясына 2026 жылғы 23 тамызға белгіленген Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысу үшін партиялық тізімдерін ұсынды. Барлығы 546 кандидат ұсынылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кандидаттарды ұсыну кезеңінің қорытындысын Орталық сайлау комиссиясының отырысында ОСК хатшысы Шавхат Өтемісов мәлімдеді.
Оның айтуынша, кандидаттарды ұсыну сайлау науқанының күнтізбелік жоспарына сәйкес 13 шілде күні сағат 18:00-де аяқталды.
2026 жылғы 13 шілдедегі сағат 18:00-дегі жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясына жеті саяси партияның партиялық тізімдері ұсынылды: «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы» ҚБ – 63 кандидат, «Ауыл» партиясы» РҚБ – 69 кандидат, «Әділет» саяси партиясы» ҚБ – 186 кандидат, «Байтақ» Қазақстан жасылдар партиясы» ҚБ – 47 кандидат, «Қазақстан Халық партиясы» ҚБ – 72 кандидат, «Жалпыұлттық социал-демократиялық партия» РҚБ – 33 кандидат, «Respublica» партиясы» ҚБ – 76 кандидат, – деді Шавхат Өтемісов.
Осылайша, ең көп кандидатты «Әділет» партиясы ұсынды – 186 адам, ал ең азы – тізімге 33 кандидатты қосқан Жалпыұлттық социал-демократиялық партия.
Сәйкестікті тексеру және тіркеу кезеңі
ОСК хатшысы партиялық тізімдерге енгізілген кандидаттар Конституция мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң талаптарына сәйкес келуі тиіс екенін еске салды. Заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар сайлауға қатысу үшін партиялық тізімдерді ұсыну құқығына ие.
Қазіргі уақытта барлық саяси партияның құжаттары партиялық тізімге енгізілген азаматтардың Конституцияның 35-бабының 3-тармағында және 54-бабының 3-тармағында, сондай-ақ Конституциялық заңның 4-бабында белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру үшін тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға жіберілді. Саяси партиялар ұсынған партиялық тізімдерді тіркеу 2026 жылғы 23 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады, – деп атап өтті Өтемісов.
Құжаттарды тексеру аяқталғаннан кейін Орталық сайлау комиссиясы партиялық тізімдерді тіркеу туралы шешім қабылдайды. Бұл рәсім 23 шілдедегі сағат 18:00-ге дейін аяқталуы тиіс, одан кейін саяси партиялар сайлау науқанының келесі кезеңіне өте алады.
Еске салайық, бұған дейін ОСК партияларға кандидаттар тізіміндегі міндетті 30 пайыздық квота туралы ескертті.
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