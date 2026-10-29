Қасым-Жомарт Тоқаев ТМҰ саммитінің ашылу рәсіміне барды

Президент Тоқаев Анкарада өтіп жатқан ТМҰ саммитіне қатысуда.

29 Қазан 2026, 20:49
АВТОР
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Ақорда 29 Қазан 2026, 20:49
29 Қазан 2026, 20:49
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитінің ашылу рәсіміне қатысу үшін «Кулие» сарайына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысын Түркия Вице-президенті Джевдет Йылмаз қарсы алды.

 

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