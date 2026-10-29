Қасым-Жомарт Тоқаев ТМҰ саммитінің ашылу рәсіміне барды
Президент Тоқаев Анкарада өтіп жатқан ТМҰ саммитіне қатысуда.
29 Қазан 2026, 20:49
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29 Қазан 2026, 20:4929 Қазан 2026, 20:49
128Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының 13-ші саммитінің ашылу рәсіміне қатысу үшін «Кулие» сарайына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысын Түркия Вице-президенті Джевдет Йылмаз қарсы алды.
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