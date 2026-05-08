Қазақстанда Вице-президент қалай тағайындалады
Заң жобасы депутаттарға ұсынылды.
Парламент Палаталарының бірлескен отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» Конституциялық заң жобасының жаңа нормаларын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, заң жобасының 3-тарауында Вице-президентті тағайындау тәртібі нақты белгіленген. Оған сәйкес, Вице-президентті Президент Құрылтайдың келісімімен тағайындайды.
Сондай-ақ кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары, өкілеттігін тоқтату негіздері және жоғары лауазымды тұлғаларға қойылатын шектеулер қарастырылған.
Вице-президенттің негізгі функциясы – Президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында Мемлекет басшысының атынан өкілдік ету, – деді Ерлан Сәрсембаев.
Оның сөзінше, Вице-президенттің нақты өкілеттіктері Президент актілері арқылы реттеледі. Бұл мемлекеттік басқару жүйесін икемді етіп, практикалық міндеттерге бейімдеуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Вице-президенттің қызметін Президент Әкімшілігі қамтамасыз етеді.
Заң жобасының 4-тарауында Президент актілеріне қатысты нормалар қарастырылған. Атап айтқанда, Құрылтай өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, уақытша жұмыс істемей қалған жағдайда Президентке конституциялық заң немесе заң күші бар жарлықтар шығару құқығын беру ұсынылған.
Министрдің айтуынша, бұл тетік конституциялық шектеулерді сақтай отырып, мемлекеттік басқарудың жеделдігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Дрон, жасанды интеллект, киберсоғыс: Қазақстан армиясы қалай өзгеріп жатыр
- «Әділет» партиясы Мемлекет басшысының реформаларын қолдайтынын мәлімдеді
- Жамбыл облысында бірнеше күннен бері іздестірілген ер адам табылды
- Жерді магниттік дауылдар басталуы мүмкін: Ғалымдар қауіпті күндерді атады
- Алматы облысындағы Қапшағай су қоймасы 98%-ға толды