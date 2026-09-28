  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Президент Елена Рыбакинаны III дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттады

Президент Елена Рыбакинаны III дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттады

28 Қыркүйек 2026, 13:00
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 28 Қыркүйек 2026, 13:00
28 Қыркүйек 2026, 13:00
183
Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев спорттағы ерен жетістіктері және Қазақстанда теннистің дамуы мен насихатталуына қосқан үлкен үлесі үшін Елена Рыбакинаны III дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттады.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны АҚШ ашық чемпионатындағы (US Open) жарқын жеңісімен және әлемнің бірінші ракеткасы атанғанымен құттықтап, бұл жетістіктің тарихи маңызы мен қазақстандық спортты дамытуға қосқан өлшеусіз үлесін атап өткен болатын.

Айта кетейік, қазақстандық теннисші Елена Рыбакина US Open турнирінің чемпионы атанды. Финалда Рыбакина кейінгі екі жылдың жеңімпазы Арина Соболенконы үш сетте – 6:4, 5:7, 6:2 есебімен жеңді.

Сондай-ақ, Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаны US Open-дегі жеңісімен құттықтады.

WTA Елена Рыбакинаға әлемнің бірінші ракеткасы атағының жүлдесін табыстады.

Еске салсақ, әлемнің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Қазақстанға келетіні хабарланған болатын.

Тағы оқи отырыңыз: 

Словакия президенті Елена Рыбакинаны US Open-дегі жеңісімен құттықтады 

«Кез келген жерде жеңіске жетуге шамасы жетеді»: АҚШ пен Ұлыбритания Рыбакинаның тарихи жеңісін қалай бағалады?

Ең оқылған:

Наверх