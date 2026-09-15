WTA Елена Рыбакинаға әлемнің бірінші ракеткасы атағының жүлдесін табыстады
Рыбакина 14 қыркүйектен бастап WTA рейтингінде ресми түрде көш бастады.
Әйелдер теннис қауымдастығы (WTA) қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаға әлемнің бірінші ракеткасы атанғаны үшін Chris Evert WTA World No.1 Trophy жүлдесін табыстады.
Рыбакина 14 қыркүйектен бастап WTA рейтингінде ресми түрде көш бастады.
WTA мәліметінше, әлемнің алғашқы ракеткасы Крис Эверттің атымен аталатын трофей теннис әлемін бейнелейтін жұлдыздар картасы түріндегі күміс теннис добынан тұрады. Бұрынғы және қазіргі барлық әлемнің бірінші ракеткалары аспандағы ромбтар арқылы бейнеленген. Олар әр чемпионның тенниске қосқан үлесін білдіреді. Ал доптың беті осы спортпен кәсіби түрде айналысқан барлық теннисшілерді бейнелейтін мыңдаған ұсақ нүктелермен безендірілген.
Елена Рыбакина мансабында алғаш рет АҚШ ашық чемпионатының титулын жеңіп алды. Финалда ол Беларусь өкілі Арина Соболенконы жеңді.
Қазіргі таңда Рыбакинаның жеке сындағы WTA титулдарының саны – 14. Ол «Үлкен дулыға» турнирлерінің үш дүркін чемпионы атанды. Карьералық «Үлкен дулығаға» толық қол жеткізу үшін оған Париждегі «Ролан Гаррос» турнирінің титулы ғана жетіспейді.
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