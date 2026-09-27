Жаңа Қорғаныс министрі тағайындалды
27 Қыркүйек 2026, 11:33
БӨЛІСУ
27 Қыркүйек 2026, 11:3327 Қыркүйек 2026, 11:33
178Фото: Ақорда
Елімізде жаңа Қорғаныс министрі тағайындалды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Айдос Сәкенұлы Мырзахметов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі қызметінен босатылған болатын.
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