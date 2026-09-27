Жаңа Қорғаныс министрі тағайындалды

27 Қыркүйек 2026, 11:33
АВТОР
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Ақорда 27 Қыркүйек 2026, 11:33
27 Қыркүйек 2026, 11:33
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Фото: Ақорда

Елімізде жаңа Қорғаныс министрі тағайындалды. 

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Айдос Сәкенұлы Мырзахметов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі қызметінен босатылған болатын.

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