Тоқаев Елена Рыбакинаны US Open-дегі жеңісімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы Елена Рыбакинаның жетістіктерін мақтан тұтатынын жеткізді.

13 Қыркүйек 2026, 08:33
АВТОР
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Ақорда 13 Қыркүйек 2026, 08:33
13 Қыркүйек 2026, 08:33
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаны теннистен АҚШ Ашық чемпионатындағы (US Open) жеңісімен құттықтады.

Мемлекет басшысы қазақстандық теннисшінің бұл жетістігі оның әлемдік теннистегі жоғары деңгейін тағы бір мәрте дәлелдегенін атап өтті.

«Бұл – Сіздің әлемнің бірінші ракеткасы атағына лайық екеніңізді растайтын тамаша табыс. Сіз тағы да асқан шеберлік пен табандылық танытып, жоғары мәдениетіңізбен көпшілікті тәнті еттіңіз», – делінген Президент құттықтауында.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы Елена Рыбакинаның жетістіктерін мақтан тұтатынын жеткізді.

«Қазақстан халқы жетістіктеріңізді мақтан тұтады. Ерен жеңісіңіз жаңа белестерді бағындыруға жол ашсын!» – деді Мемлекет басшысы.

Президент сондай-ақ Рыбакинаның кәсібилігін өскелең ұрпаққа үлгі ретінде атап өтті.

«Сіздің кәсібилігіңіз Қазақстанның жас теннисшілері үшін үлгі-өнеге», – делінген құттықтауда.

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