Рыбакина Тоқаевқа алғысын білдірді: «Қазақстан атынан өнер көрсетуді мақтан тұтамын»
Әлемнің бірінші ракеткасы Президентпен кездесуде Қазақстанға деген ерекше ықыласын білдірді. Тоқаев теннисшінің тарихи жетістігіне тоқталды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинамен кездесті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаны АҚШ ашық чемпионатындағы жарқын жеңісімен және теннистен «әлемнің бірінші ракеткасы» мәртебесіне ие болуымен құттықтады. Президент тарихи мәні зор осынау табыс отандық спорттың дамуына өлшеусіз үлес қосқанын атап өтті.
Сіздің жеңістеріңізден кейін балалардың тенниске қызығушылығы артып, секцияларға көптеп жазылады. Олар да чемпион болғысы келеді. Жас өрендерге өнеге көрсетіп отырсыз. Бұл – өте оң үрдіс. Өскелең ұрпақты спортқа баулу керек, өйткені бұл олардың келешегі үшін өте маңызды. Үш бірдей Үлкен дулыға турниріндегі жеңісіңіз теннис жылнамасына өшпестей болып жазылды. Мұнымен тоқтамай, алда әлі талай асуды бағындырасыз деп сенемін, – деді Мемлекет басшысы.
Президент Елена Рыбакинаның адами қасиеттеріне айрықша тоқталды.
Сіз кортта да, жұртшылық ортасында да байыптылығыңызды байқатасыз. Ішкі мәдениетіңіз жоғары екенін үнемі айтып жүремін. Қазақстанды спортқа, әсіресе, тенниске қолдау көрсететін өркениетті әрі дамыған мемлекет ретінде таныту тұрғысынан мұның маңызы өте зор, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Елена Рыбакина Мемлекет басшысына өзін ұдайы қолдағаны, сондай-ақ Қазақстанда үлкен теннистің дамуына айрықша қамқорлық көрсеткені үшін шынайы ризашылығын білдірді. Әлемнің бірінші ракеткасы Қазақстан атынан өнер көрсетуді мақтан тұтатынын мәлімдеді. Теннисші алдағы уақытта да жоғары нәтижеге қол жеткізіп, жанкүйерлерін жаңа жеңістермен қуанта беруге ниетті.
Айта кетейік, қазақстандық теннисші Елена Рыбакина US Open турнирінің чемпионы атанды. Финалда Рыбакина кейінгі екі жылдың жеңімпазы Арина Соболенконы үш сетте – 6:4, 5:7, 6:2 есебімен жеңді.
Сондай-ақ, Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаны US Open-дегі жеңісімен құттықтады.
WTA Елена Рыбакинаға әлемнің бірінші ракеткасы атағының жүлдесін табыстады.
Еске салсақ, әлемнің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Қазақстанға келетіні хабарланған болатын.
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