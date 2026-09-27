Тоқаев Қорғаныс министрін қызметінен босатты
Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі лауазымынан босатылды
27 Қыркүйек 2026, 09:03
БӨЛІСУ
27 Қыркүйек 2026, 09:0327 Қыркүйек 2026, 09:03
49Фото: www.gov.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрін қызметінен босатты.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Дәурен Жұматайұлы Қосанов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада.
Еске салайық, Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі лауазымына 3 қыркүйекте тағайындалған болатын.
Ең оқылған:
- "Сырым" бекетінде 40 тонна кебек пен 20 тонна қой еті кері қайтарылды
- Астанада төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
- Трамп пен Си кездесуінде жаңа ірі келісімдер жасалған жоқ
- Саясаттанушы: Каспийдегі қайғылы оқиғадан кейін билік ақпараттық бастаманы сақтап қалды
- Кінәлілер қатаң жазаланады – Қаза тапқандардың отбасыларына Президенттің көңіл айту жеделхаттары табысталды