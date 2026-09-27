Тоқаев Қорғаныс министрін қызметінен босатты

Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі лауазымынан босатылды

27 Қыркүйек 2026, 09:03
АВТОР
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www.gov.kz 27 Қыркүйек 2026, 09:03
27 Қыркүйек 2026, 09:03
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Фото: www.gov.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрін қызметінен босатты. 

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Дәурен Жұматайұлы Қосанов Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі лауазымынан босатылды, - делінген хабарламада. 

Еске салайық, Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі лауазымына 3 қыркүйекте тағайындалған болатын. 

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