Каспийдегі оқу-жаттығуда қаза тапқан әскери қызметшілерге мемлекеттік наградалар берілді
27 Қыркүйек 2026, 11:47
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27 Қыркүйек 2026, 11:4727 Қыркүйек 2026, 11:47
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Мемлекет басшысының Жарлығымен әскери борышын атқару үстінде көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін Маңғыстау облысындағы оқу-жаттығу жиыны кезінде қаза тапқан әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапатталды.
Бауыржан Момышұлы атындағы ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен:
- Мұхтарұлы Олжас – 29011 әскери бөлімі взводының командирі.
Рахымжан Қошқарбаев атындағы ІІІ дәрежелі «Айбын» орденімен:
- Аяпберген Сержан Талғатұлы – 29011 әскери бөлімі бөлімшесінің командирі;
- Бегей Дастан Нұрболұлы – 29011 әскери бөлімінің аға матросы (аға атқышы);
- Бердіханов Мейрамбек Ермұханұлы – 29011 әскери бөлімі бөлімшесінің командирі;
- Гилаж Ақжайық Болатбекұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (граната атқышы);
- Ғұмаров Мансұр Айтбайұлы – 29011 әскери бөлімі бөлімшесінің командирі;
- Диханбаев Олжас Тәжібайұлы – 29011 әскери бөлімі бөлімшесінің командирі;
- Жаңабай Әсет Саматұлы – 29011 әскери бөлімінің маманы (көздеушісі);
- Көбенов Алмас Жүсіпұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (граната атқышы);
- Мәдіхан Азамат Болатбекұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (граната атқыштың көмекшісі);
- Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (граната атқышы);
- Темірғалиев Жеңіс Тілеуішұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (оқшашар атқыштың көмекшісі);
- Төлеген Ақылбек Қабденұлы – 29011 әскери бөлімінің аға матросы (аға атқышы);
- Тұрдыбекұлы Мирас – 29011 әскери бөлімінің матросы (атқышы).
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