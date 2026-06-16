Оралда жүк көлігі жолаушылар автобусымен соқтығысты
Scania автокөлігінің жүргізушісі кері бұрылу кезінде аялдамадан шығып, шығыс бағытта бара жатқан автобусқа жол бермеген.
Жол апаты 16 маусымда Абай даңғылындағы № 185 үйдің қарсысында болған.
Полицияның алдын ала мәліметінше, Scania жүк көлігі мен №74 бағыттағы жолаушылар автобусының соқтығысуына жол қозғалысы ережесінің бұзылуы себеп болған.
Scania автокөлігінің жүргізушісі бұрылыс жасау кезінде аялдамадан шығып, шығыс бағытта бара жатқан автобусқа жол бермеген. Оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Апаттың барлық мән-жайы мен себептері анықталуда, - деп хабарлады Батыс Қазақстан облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Қостанайда тұтқындарды тасымалдайтын көлік жол апатына ұшырады.
Тағы оқи отырыңыздар:
Талдықорғанда автобус жаяу жүргіншіні қағып, әйел қаза тапты
Қарағанды облысында жолаушылар автобусы бағанға соғылды
Алматыда екі автобус жол апатына түсті: Зардап шеккендер бар
Ең оқылған:
- Енді аулада көлікті кез келген жерге қоя алмайсыз: 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- "Аяғы шайналып кетті": Қызылордада аттракционға барған жігіт ауыр жарақат алды
- Найзағай, бұршақ және аптап ыстық: 16 облыста ескерту жарияланды
- Қазақстанда ЖИ инфрақұрылымына $10 млрд инвестиция салынады
- БҚО-да үш көлік соқтығысып, екі әйел көз жұмды