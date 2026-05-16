Талдықорғанда автобус жаяу жүргіншіні қағып, әйел қаза тапты
Марқұмның артында екі кішкентай баласы қалған.
15 мамыр күні Талдықорғанда жолаушылар автобусының қатысуымен адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы болды. Әйел оқиға орнында көз жұмған.
Полицияның алдын ала мәліметінше, Isuzu маркалы автобус жүргізушісі Назарбаев көшесімен келе жатып, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан адамды қағып кеткен.
Алған жарақаттарының салдарынан әйел оқиға орнында қайтыс болды. Марқұмның екі кішкентай баласы қалғаны белгілі болды.
Полиция департаменті жол апатына байланысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Автобус арнайы тұраққа қойылып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған.
Полицияның мәліметінше, ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Марқұмның туыстары әлеуметтік желі арқылы қала тұрғындарына үндеу жасап, оқиға куәгерлерінен хабарласуды сұрады. Олар тергеуге көмектесуі мүмкін бейнежазбалар, фотосуреттер немесе көлік тіркеуіштеріндегі материалдарды жіберуді өтінген.
