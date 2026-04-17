Алматыда екі автобус жол апатына түсті: Зардап шеккендер бар

Бірнеше адам медициналық көмекке жүгінген.

Бүгiн 2026, 17:25
Автобус паркінен Бүгiн 2026, 17:25
Бүгiн 2026, 17:25
Фото: Автобус паркінен

Алматыда екі автобус жол апатына түсті. Салдарынан бірнеше адам медициналық көмекке жүгінген. 

Әкімшілік полиция басқармасының кезекші бөлімінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы бүгін сағат 12:00-де Алматы қаласының Әуезов ауданында болған. 

N15 бағыттағы автобустың жүргізушісі Сүлейменов көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, Жандосов көшесімен қиылыста солға бұрылып, жаяу жүргіншілерді өткізіп тұрған 66-бағыттағы автобуспен соқтығысқан.

Зардап шеккендер

Жол апаты салдарынан автобустың жолаушылары медициналық көмекке жүгінген.

Апаттың мән-жайын Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр.

Еске салайық, бұған дейін БҚО-да мектеп автобусы апатқа ұшырап, балалар зардап шеккен болатын. 

Тағы оқи отырыңыздар:

Автобустың есігін сындырған: Қостанайда «ашулы» жолаушы жауапқа тартылды

Ақтауда ер адам автобус жолын жауып, жанжал шығарды

Астанада оқушыларға жол қауіпсіздігі мен қоғамдық көлікпен жүру тәртібі түсіндірілді

Ең оқылған:

Наверх