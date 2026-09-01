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Алматыда көлік жүргізген оқушы жеке тұрғын үйдің қақпасына соғылды

1 Қыркүйек 2026, 20:55
АВТОР
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видеодан скриншот 1 Қыркүйек 2026, 20:55
1 Қыркүйек 2026, 20:55
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Фото: видеодан скриншот

Алматының Түркісіб ауданында Nissan көлігін басқарған кәмелетке толмаған жүргізуші рөлге ие бола алмай, жеке тұрғын үйдің темір қоршауына соғылды.

Жол апаты 1 қыркүйек күні Тоқтағұл және Артиллеристов көшелерінің қиылысында болды. Жасөспірім оңтүстік бағытта келе жатып, басқаруды жоғалтып, көлікті қоршауға бағыттаған.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Оқиғаның мән-жайын Түркісіб аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр.

«Жасөспірім Тоқтағұл көшесімен оңтүстік бағытта келе жатқан. Артиллерийская көшесімен қиылыста ол рөлге ие бола алмай, темір қоршауды соғып кеткен», - деп хабарлады Алматы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек.

Жол апаты салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Жол-көлік оқиғасының мән-жайын Түркісіб аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр.

Сондай-ақ полиция баланың ата-анасын бала тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін жауапқа тартатынын мәлімдеді.

Еске салайық, бұған дейін Жетісу облысында жол апатынан алты адам қаза тапқаны хабарланды

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Ақмола облысында жол апатынан төрт адам қаза тапты

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергек Казахстан (@sergek.kaz)

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