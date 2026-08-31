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  • Мемлекет басшысы Вице-президент Ерлан Қариннің алдына бірқатар нақты міндет қойды

Мемлекет басшысы Вице-президент Ерлан Қариннің алдына бірқатар нақты міндет қойды

31 Тамыз 2026, 12:52
АВТОР
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Ақорда 31 Тамыз 2026, 12:52
31 Тамыз 2026, 12:52
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Вице-президент Ерлан Қаринді қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Вице-президент лауазымы Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілгенін және мемлекеттік басқару жүйесінде ерекше мәнге ие екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы Вице-президент Ерлан Қариннің алдына бірқатар нақты міндет қойды.

Атап айтқанда, Вице-президентке Құрылтаймен, Үкіметпен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында Мемлекет басшысының атынан өкілдік етіп, мемлекеттік саясаттың негізгі мәселелері бойынша ұстанымын жеткізу тапсырылды.

Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Ерлан Қаринді Қазақстанның Вице-президенті етіп тағайындады.

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