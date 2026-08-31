Ерлан Қарин Қазақстанның Вице-президенті болып тағайындалды

31 Тамыз 2026, 11:24
АВТОР
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Ақорда 31 Тамыз 2026, 11:24
31 Тамыз 2026, 11:24
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерлан Тынымбайұлы Қарин Қазақстан Республикасының Вице-президенті болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Еске салайық, бұған дейін Құрылтай Ерлан Қариннің Вице-президент лауазымына кандидатурасын қолдады.

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