Ерлан Қарин Қазақстанның Вице-президенті болып тағайындалды
31 Тамыз 2026, 11:24
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31 Тамыз 2026, 11:2431 Тамыз 2026, 11:24
232Фото: Ақорда
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерлан Тынымбайұлы Қарин Қазақстан Республикасының Вице-президенті болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Еске салайық, бұған дейін Құрылтай Ерлан Қариннің Вице-президент лауазымына кандидатурасын қолдады.
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