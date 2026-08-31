Аида Балаева жаңа қызметке тағайындалды
Аида Балаева Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды.
31 Тамыз 2026, 14:02
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31 Тамыз 2026, 14:0231 Тамыз 2026, 14:02
341Фото: Ақорда
Мемлекет басшысының Жарлығымен Аида Ғалымқызы Балаева Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғизат Дәуренбекұлы Нұрдәулетов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы лауазымынан босатылды.
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