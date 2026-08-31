Аида Балаева жаңа қызметке тағайындалды

Аида Балаева Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды.

31 Тамыз 2026, 14:02
АВТОР
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Ақорда 31 Тамыз 2026, 14:02
31 Тамыз 2026, 14:02
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысының Жарлығымен Аида Ғалымқызы Балаева Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Ақорда

Сонымен қатар, Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғизат Дәуренбекұлы Нұрдәулетов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы лауазымынан босатылды.

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