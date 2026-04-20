Жылжымайтын жер кезегі: Жетісу соты әкімдіктің былығын ашты
Қазақстандық әйел жер кезегінде 17 жыл тұрса да, кезегі ілгерілемеген.
Жетісуда тұрғын 17 жыл бойы жер кезегінде тұрып, небәрі 8 орынға ғана жылжыған.
Жетісу облысында сот әкімдіктің жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер телімін беру кезегін жүргізудегі әрекеттерін заңсыз деп таныды. Сот әкімдікке арызданушының кезегін нақты ілгерілеуді ескере отырып қайта қалпына келтіруді міндеттеді.
2025 жылғы жағдай бойынша, арызданушы кезекте 1751-ші болып тіркелген. Яғни, 17 жыл ішінде кезек небәрі сегіз орынға ғана жылжыған, – деп хабарлады соттан.
Соттың анықтауынша, 2009-2013 жылдар аралығында бұл округте кемінде 462 жер телімі берілген. Бұл көрсеткіш кезек тізіміндегі қозғалыстың шындыққа жанаспайтынын айғақтайды.
Билік тарапынан ешқандай түсініктеме жоқ
Әкімшілік органдар кезектегі қозғалыстың неліктен соншалықты баяу болғанын және тізілімдегі нөмірлердің қалыптасу тәртібін түсіндіретін дәлелдемелерді ұсына алмады. Соның нәтижесінде сот бірінші сатыдағы соттың шешімін бұзып, әкімдіктің іс-әрекетін заңсыз деп таныды.
Сондай-ақ сот әйелді кезектегі нақты ілгерілеуді ескере отырып қайта қалпына келтіруді міндеттеді.
Еске салайық, бұған дейін Іле Алатауының бөктеріндегі жер телімі мемлекетке қайтарылды.
