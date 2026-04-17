Жамбыл облысында иттерге арналған заңсыз панажай анықталды: Иесіне айыппұл салынды
Байзақ ауданында жер телімі заңсыз ит панажайы ретінде пайдаланылған. Уәкілетті орган қызметкерлері заң бұзушылықты жоспардан тыс тексеру кезінде анықтады.
Сотта анықталғандай, шаруа қожалығын жүргізуге арналған ауданы 0,53 га жер телімінде тиісті құрылыстар салынып, ит панажайы ретінде пайдаланылған.
Меншік иесіне бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілгенімен, ол оны орындамаған. Сонымен қатар, құқық бұзушы кінәсін толық мойындады, бірақ бұзушылықтарды жою шаралары қабылданып жатқанын түсіндіріп, соттан өзін жауапкершілікке тартпауды сұрады, – деді Жамбыл облысының Байзақ аудандық соты.
Сот кінәні мойындауды жеңілдететін мән-жай деп танып, ауырлататын жағдайлардың жоқтығын ескерді.
Сот қаулысымен ер адам ӘҚБтК-нің 462-бабы 3-бөлігі (заңды талаптарды немесе нұсқамаларды орындамау немесе тиісінше орындамау) бойынша кінәлі деп танылып, оған 5 АЕК (21 625 теңге) мөлшерінде айыппұл салынды, - деп нақтылады соттың баспасөз қызметі.
Қаулы заңды күшіне енді.
Еске салайық, бұған дейін Көкшетауда жүкті әйелді қаңғыбас иттер қауып алғаны хабарланды.
