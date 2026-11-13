Ақмола облысында су жаңа 15 машина тиелген екі жүк көлігі аударылып қалды
Ақмола облысында 15 жаңа автокөлігі бар екі көлік тасымалдаушы аударылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Екі ірі габаритті автокөлік құралының қатысуымен болған жол-көлік оқиғасы 2026 жылғы 13 қарашада "Астана-Атбасар – Жақсы" автожолының 131-шақырымында болды.
Алдын ала мәліметтер бойынша, "FAW" автокөлік тасымалдаушыларының шетелдік жүргізушілері Хоргостан Ресей Федерациясына он бес жаңа көліктің үлкен партиясын тасымалдап келе жатқан. Қозғалыс кезінде трассада пайда болған мұзға байланысты бірінші көлік тасымалдаушының жүргізушісі рөлді басқара алмай қалған. Соқтығысу нәтижесінде бірнеше тонналық жүк көліктері жолдан шығып, кюветке құлаған. ЖКО салдарынан зардап шеккендер жоқ. Автокөлік тасымалдаушының жүргізушісіне қатысты әкімшілік хаттама жасалды, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бұған дейін Теміртау – Қарағанды жолында жол апатынан 18 жастағы бойжеткен қаза тапты.
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