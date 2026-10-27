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Теміртау – Қарағанды жолында жол апатынан 18 жастағы бойжеткен қаза тапты

27 Қазан 2026, 14:20
АВТОР
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istockphoto.com 27 Қазан 2026, 14:20
27 Қазан 2026, 14:20
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Фото: istockphoto.com

Теміртаудан Қарағандыға барар жолда Mazda автокөлігін басқарған 18 жастағы бойжеткен жол-көлік оқиғасы салдарынан қаза тапты. Апат 26 қазан күні таңертең ерте болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қарағанды облысының ПД баспасөз қызметі BAQ.KZ сауалына жауап жолдап, жол-көлік оқиғасы сағат 06:33-те «Бүркіт» дәмханасының маңында болғанын мәлім етті. 

26 қазан күні сағат 06:33-те №15 магистральда, «Бүркіт» дәмханасының маңында, алдын ала мәліметтер бойынша, «Мазда» автокөлігінің 18 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жол жиегіндегі орға аударылып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жүргізуші медициналық мекемеге жеткізіліп, алған жарақаттарынан қайтыс болды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталуда, - делінген Қарағанды облысы ПД жауабында. 

Айта кетейік, бұған дейін Астанада рөлде телефонмен сөйлесіп, жаяу жүргіншіні қағып өлтірген автобус жүргізушісі жазаланды. 

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