Қазақстанда қазан айында ауа райы қандай болады? – Синоптиктер болжамы
Биыл Қазақстанда қазан айы әдеттегіден жылы болады деп күтілуде. «Қазгидромет» болжамы бойынша, елдің басым бөлігінде орташа айлық ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 °C жоғары болады, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидрометке» сілтеме жасап.
Былтыр қазан айында ауа райы қандай болды?
Салыстыру үшін айтар болсақ, өткен жылғы қазан айы температуралық тұрғыдан әртүрлі болды. Батыс және кейбір оңтүстік өңірлерде температура нормадан 1-2 °C жылы болды. Сонымен қатар Павлодар, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ солтүстік пен орталық аумақтардың басым бөлігінде температура нормадан 1-4 °C төмен болды.
Биыл былтырғыдан жылы болады
Биыл синоптиктер республикамыздың барлық дерлік аумағында ауа райы жылы болады деп болжауда. Шығыс Қазақстан облысында, Павлодар облысының солтүстік-шығысында және Абай облысында бұл көрсеткіш норма шамасында сақталады.
Қазақстанның басым бөлігінде ай бойы орташа температура +3…+10 °C шамасында болады. Елдің оңтүстік жартысы айтарлықтай жылы болып, температура +11-ден +16 °C-қа дейін жетеді.
Кей өңірде температурада өзгерістер болуы мүмкін
Алайда, қазан айы түгелдей жылы болады деген сөз емес. Консультативтік болжам тек орташа айлық көрсеткіштерді көрсетеді. Сондықтан жекелеген өңірлерде температураның айтарлықтай ауытқуы мүмкін.
Жауын-шашын мөлшері қандай?
Жауын-шашын жағдайы басқаша болмақ. Өңірлердің көпшілігінде жауын-шашын мөлшері норма шегінде күтіледі. Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, Атырау мен Маңғыстау облыстарының батысында, Ақтөбе облысының солтүстігінде және Қостанай облысының солтүстік-батысында әдеттегіден көп жауын-шашын түседі деп болжануда.
Сонымен қатар оңтүстік пен орталықтың кейбір өңірлері құрғақтау қазан айымен бетпе-бет келуі мүмкін. Жамбыл облысы мен Жетісу облысының басым бөлігінде, Қызылорда облысының оңтүстік-шығысында, Ұлытау облысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Абай облысында, сондай-ақ Түркістан және Алматы облыстарының солтүстігінде нормадан аз жауын-шашын күтіледі.
Осылайша, алдын ала болжам бойынша биылғы қазан Қазақстан үшін әдеттегіден едәуір жылы болуы мүмкін. Бұл соңғы жылдардағы жалпы үрдіс аясында ерекше қызығушылық тудырады: «Қазгидромет» мәліметінше, 2025 жыл 1941 жылдан бергі бақылау тарихындағы ең жылы жыл болды. Онда орташа температура климаттық нормадан 2 °C-тан сәл астам жоғары болған еді.
Дегенмен, қазан айының болжамы қазақстандықтарды суық түспейтін бір ай күтіп тұр дегенді білдірмейді. Күз мезгілі әрқашан құбылмалы, сондықтан жылы күндердің орнын кенеттен болатын суық ауа райы алмастыруы мүмкін.
Еске салайық, бұған дейін 2026 жылдың қазан айында қазақстандықтар неше күн демалатыны хабарланды.
Ал қыркүйек айында қазақстандықтарда ресми мереке күндері болған жоқ. Бес күндік жұмыс аптасы кезінде азаматтар сегіз күн демалса, алты күндік жұмыс аптасында тек төрт күн демалды.
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