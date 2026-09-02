2026 жылдың қыркүйек айында қазақстандықтар қанша күн демалады?
Қыркүйек айында неше күн демалыс?
2026 жылдың қыркүйек айында аптасына бес күн жұмыс істейтін қазақстандықтар сегіз күн демалады. Олардың барлығы сенбі және жексенбі күндеріне сәйкес келеді. Бұл айда қосымша демалыс күндері қарастырылмаған.
Мұның басты себебі – қосымша демалыс алуға құқық беретін мемлекеттік мерекелердің болмауы. Сондай-ақ демалыс күндерін ауыстыру немесе мереке қарсаңындағы қысқартылған жұмыс күндері де жоқ.
Қыркүйекте – сегіз күн демалыс
Стандартты бес күндік жұмыс аптасы кезінде қазақстандықтар 22 күн жұмыс істеуі тиіс. Олар төрт сенбі және төрт жексенбі – барлығы сегіз күн демалады.
Алты күндік жұмыс кестесі бар қызметкерлер үшін күнтізбе басқаша болады. Жалғыз апталық демалыс ретінде тек жексенбі қалады, сондықтан демалысқа төрт күн. Олар 26 күн жұмысқа барады.
Қанша сағат жұмыс істейміз?
Қыркүйек айындағы жұмыс сағаттарының саны жұмыс аптасының белгіленген ұзақтығына байланысты болады.
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40 сағаттық кестеде жұмыс уақытының нормасы 176 сағатты құрайды.
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36 сағаттық апта үшін 158,4 сағат қарастырылған.
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24 сағаттық апта үшін 105,6 сағатты құрайды.
Қазақстанның Еңбек кодексінің 68-бабына сәйкес, жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс.
Қыркүйекте мерекелер болмайды
Осылайша, қыркүйек айында қазақстандықтардың қосымша демалатын күндері жоқ. Бес күндік жұмыс кестесінде тек сенбі және жексенбі күндері ғана демалуға тура келеді.
Еске салайық, бұған дейін мектеп оқушылары қашан және қанша күн демалатыны хабарланды. Оқу жылының жаңа кестесі жарияланды.
Қыркүйектен бастап мұғалімдер мен оқушыларды қандай өзгерістер күтіп тұр?
Қыркүйекте Қазақстанда ауа райы қандай болады?
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