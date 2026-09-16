Forbes есебі: Трамптың байлығы сайлаудан кейін қалай өзгерді?
Криптовалюта Трамптың байлығын $7 млрд-қа жеткізді.
Трамптың байлығы сайлаудағы жеңісінен кейін шамамен 3 миллиард долларға өсті.
Forbes USA басылымының қыркүйек айындағы есептеулеріне сәйкес, АҚШ президенті Дональд Трамптың дәулеті 2024 жылғы сайлаудағы жеңісінен бері шамамен 2,7 миллиард долларға ұлғайып, 7 миллиард долларға жетті. Бұл ретте оның капиталы соңғы бір жыл ішінде 300 миллион долларға азайған.
Трамп қалай байыды?
Өсудің негізгі көзі криптовалюта жобалары болды. Forbes Трамптың криптоактивтері мен өтімді қаражатын шамамен 2,4 миллиард долларға бағалайды, оның ішінде 1,9 миллиард доллары өтімді активтерге тиесілі.
Журналдың мәліметінше, Трамп криптовалюта операцияларынан жүздеген миллион доллар алды және салық төленгеннен кейін World Liberty Financial компаниясындағы үлесін сатудан тағы 200 миллион долларға жуық табыс тапты.
Ақпан айында АҚШ президенті Біріккен Араб Әмірліктерінің билеуші отбасы өкілдерінің бұл жобаға инвестиция салғанынан хабардар болмағанын мәлімдеп, бұл іспен оның ұлдары айналысатынын атап өткен болатын.
Жиған-тергені қалай есептелуде?
Forbes $TRUMP токендерін 183 миллион долларға, World Liberty Financial токендерін 78 миллион долларға, ал стейблкоиндар шығару бизнесін 233 миллион долларға бағалап отыр.
Трамптың гольф-клубтары мен курорттары 1,8 миллиард долларға, ал жылжымайтын мүлігі 1,1 миллиард долларға бағаланды. Truth Social әлеуметтік желісіне иелік ететін Trump Media & Technology Group компаниясындағы оның үлесінің құны шамамен 1 миллиард долларды құрайды.
2025 жылы бұл компания 712 миллион доллар таза шығынға ұшырап, 3,7 миллион доллар түсім алған.
Тағы шамамен 700 миллион доллар басқа активтерге, соның ішінде лицензиялау және басқару бизнесіне тиесілі.
Forbes жағдайды есептеу кезінде Трамптың міндеттемелерін де ескереді. Сот төлемдері оның капиталын шамамен 94 миллион долларға, ал кепілге қойылған активтер тағы шамамен 50 миллион долларға азайтады.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ-та Дональд Трамп бейнеленген естелік монета соғылатыны хабарланды.
Содан кейін Дональд Трамп бейнеленген монета бірнеше сағатта сатылып кетті.
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