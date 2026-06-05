  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қарағанды облысында санитарлық авиация жүкті әйелді Қарағандыға шұғыл жеткізді

Қарағанды облысында санитарлық авиация жүкті әйелді Қарағандыға шұғыл жеткізді

Қазавиақұтқару ұшқыштары жүкті әйелді Қарағандыға жеткізіп, шұғыл санитарлық рейс орындады.

Бүгiн 2026, 09:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
видеодан скриншот Бүгiн 2026, 09:49
Бүгiн 2026, 09:49
109
Фото: видеодан скриншот

ТЖМ авиациясы Қарағанды қаласына санитарлық рейс орындады.

Шұғыл медициналық көмекке мұқтаж жүкті әйел Атасу кентінен Қарағандыға тікұшақпен жеткізілді. ТЖМ Қазавиақұтқару ұшқыштары мен санитарлық авиация дәрігерлерінің үйлесімді әрі жедел әрекеттерінің арқасында науқас аман-есен медициналық мекемеге жеткізілді, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Астанадан шыққан ұшақ Ақтөбеге шұғыл қонуға мәжбүр болғаны хабарланды. 

Тағы оқи отырыңыздар: 

Қазақстандық әуе компаниялары 130-ға дейін ұшақ сатып алуды жоспарлап отыр – Жұманғарин

Павлодардағы ұшақ апаты: Аман қалған ұшқыштың жағдайы белгілі болды

Павлодар облысында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырады: Қаза тапқан адам бар

Ең оқылған:

Наверх