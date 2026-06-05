Қарағанды облысында санитарлық авиация жүкті әйелді Қарағандыға шұғыл жеткізді
Қазавиақұтқару ұшқыштары жүкті әйелді Қарағандыға жеткізіп, шұғыл санитарлық рейс орындады.
Бүгiн 2026, 09:49
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Бүгiн 2026, 09:49Бүгiн 2026, 09:49
109Фото: видеодан скриншот
ТЖМ авиациясы Қарағанды қаласына санитарлық рейс орындады.
Шұғыл медициналық көмекке мұқтаж жүкті әйел Атасу кентінен Қарағандыға тікұшақпен жеткізілді. ТЖМ Қазавиақұтқару ұшқыштары мен санитарлық авиация дәрігерлерінің үйлесімді әрі жедел әрекеттерінің арқасында науқас аман-есен медициналық мекемеге жеткізілді, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Астанадан шыққан ұшақ Ақтөбеге шұғыл қонуға мәжбүр болғаны хабарланды.
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