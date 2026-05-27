Павлодардағы ұшақ апаты: Аман қалған ұшқыштың жағдайы белгілі болды

Дәрігерлердің мәліметінше, зардап шеккен ұшқыш жансақтау бөліміне жеткізіліп, толық көлемде ем қабылдап жатыр.

Бүгiн 2026, 16:49
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Павлодар облысында апатқа ұшыраған Ан-2 ұшағынан аман қалған ұшқыштың жағдайы туралы дәрігерлер мәлімет берді.

1998 жылы туған науқас Апаттар медицинасы орталығының бортымен Железин аудандық ауруханасынан Павлодар қалалық №1 ауруханасының политравма бөліміне жеткізілді. Қазіргі уақытта диагностикалық тексерулер жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді Денсаулық сақтау басқармасы.

Кейін дәрігерлер зардап шеккен азаматтың Павлодар қалалық №1 ауруханасының жансақтау және қарқынды терапия бөліміне «политравма» диагнозымен түскенін нақтылады.

Науқасқа толық көлемде қажетті ем көрсетіліп жатыр. Оның жағдайы тұрақты бақылауда, – деді ведомство өкілдері.

Еске салайық, 27 мамыр күні таңертең Павлодар облысында Ан-2 жеңіл көпмақсатты ұшағы апатқа ұшырады. Бортта экипаждың екі мүшесі болған. Бір ұшқыш қаза тауып, екіншісі аман қалған. Ол шұғыл түрде Павлодарға жеткізілді.

