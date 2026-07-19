Атырау – Ақтөбе пойызында жолаушы көз жұмды

Оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, мән-жайы анықталып жатыр.

19 Шілде 2026, 17:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҚТЖ 19 Шілде 2026, 17:15
19 Шілде 2026, 17:15
182
Фото: ҚТЖ

Көліктегі полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 13 шілдеде Қандыағаш – Ақтөбе теміржол учаскесінде болған. Оқиғадан кейін көз жұмған адамның пойызда жол жүру билетінсіз отырғаны анықталған.

Ведомствоның хабарлауынша, жолаушының кенеттен қайтыс болуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Алдын ала мәлімет бойынша, жолаушының өліміне екі жақты пневмония себеп болуы мүмкін.

Атырау – Ақтөбе бағытындағы пойызда жолаушының кенеттен қайтыс болу фактісі бойынша Ақтөбе станциясындағы көліктегі полиция бөлімі қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Алдын ала диагноз – екі жақты пневмония. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды, – деп мәлімдеді Көліктегі полиция департаменті.

Ең оқылған:

Наверх