Иорданияда америкалық екі әскери қаза тапты, АҚШ Иранға жаңа соққылар жасады
CENTCOM АҚШ күштерінің Иран аумағына жаңа әуе соққыларын бастағанын хабарлады. Әскерилердің айтуынша, бұл операциялар Иранның Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін азайтуға және Иорданиядағы шабуылға жауап ретінде жүзеге асырылып жатыр.
Иорданиядағы америкалық әскери нысанға жасалған шабуыл салдарынан екі АҚШ әскери қызметкері қаза тауып, тағы біреуі із-түзсіз жоғалды. Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) хабарлады.
Мәліметке сәйкес, шабуылдан кейін төрт әскери қызметкер ауруханаға жеткізілген, ал бірнеше сарбаз жеңіл жарақат алып, кейін қызметіне қайта оралған.
Америкалық ақпарат құралдарының хабарлауынша, шабуыл Иорданиядағы Әл-Азрақ әуе базасына жасалған. Бұл базаны АҚШ әскери авиациясы Иранға қарсы операциялар кезінде пайдаланған.
Оқиғадан кейін АҚШ президенті Дональд Трамп қаза тапқан сарбаздардың отбасына көңіл айтып, олардың құрбандығы елдің ұстанымын нығайтатынын мәлімдеді.
Кейін CENTCOM АҚШ күштерінің Иран аумағына жаңа әуе соққыларын бастағанын хабарлады. Әскерилердің айтуынша, бұл операциялар Иранның Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына қауіп төндіру мүмкіндігін азайтуға және Иорданиядағы шабуылға жауап ретінде жүзеге асырылып жатыр.
АҚШ бұған дейін де бірнеше күн қатарынан Иран аумағына әуе шабуылдарын жасаған болатын. Сонымен қатар, АҚШ Мемлекеттік департаменті Таяу Шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты әлемдегі барлық америкалық азаматтарды сақ болуға шақырды.