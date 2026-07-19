Қазақстандағы тасжолдардың бірінде аптап ыстықтан асфальт көтеріліп кетті
Жол жабыны қатты ыстықтың әсерінен деформацияланып, ақау қысқа уақыт ішінде қалпына келтірілді.
19 Шілде 2026, 11:19
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19 Шілде 2026, 11:1919 Шілде 2026, 11:19
144Фото: istockphoto.com
Қазақстандағы қалааралық тасжолдардың бірінде аптап ыстықтың салдарынан жол жабыны деформацияланып, асфальт көтеріліп кеткен.
Қауіпті учаскенің видеосы әлеуметтік желілерде тарады. Оқиға куәгерлері жүргізушілерді алдын ала ескерту үшін жолға қоршаулар орнатқан. Ал бұл аумақтан өтетін көліктер жолдың бүлінген бөлігінен қауіпсіз өту үшін жылдамдықтарын төмендетуге мәжбүр болған.
Еске салайық, жексенбіде бірнеше өңірде ауа райына байланысты ескерту жасалды.
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