Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды
Нью-Йоркте өткен шешуші кездесудің негізгі уақытында есеп ашылған жоқ.
Испания құрамасы футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында Аргентинаны 1:0 есебімен жеңіп, өз тарихында екінші рет әлем чемпионы атанды.
Нью-Йоркте өткен шешуші кездесудің негізгі уақытында есеп ашылған жоқ. Аргентина қақпашысы Эмилиано Мартинес бірнеше қауіпті соққыны қайтарып, командасын ойынға сақтап қалды.
Матч тағдыры қосымша уақытта шешілді. 106-минутта Ферран Торрес Нико Уильямстың нәтижелі пасынан кейін жеңіс голын соғып, Испанияға тарихи жеңіс сыйлады.
Кездесу барысында Аргентина ойыншысы Энцо Фернандес 93-минутта қызыл қағаз алып, командасын бір ойыншыға кем қалдырды.
Осылайша, Испания құрамасы 2010 жылдан кейін алғаш рет, жалпы тарихында екінші мәрте әлем чемпионы атанды.
Ал Аргентина капитаны Лионель Месси мансабындағы үшінші әлем чемпионатының финалында жеңіліс тапты. Ол бұған дейін 2014 жылы финалда Германиядан ұтылып, 2022 жылы әлем чемпионы атанған болатын.
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