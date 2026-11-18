«Пайызсыз баспана мен көлік»: «Buyers Union» қаржы пирамидасына 332 адам қаржы салған
332 азамат 562 млн теңгеден астам қаражат салған. Күдіктілер азаматтарды қалай тартқан және қаржы пирамидасының схемасы қалай жұмыс істеген?
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті «Buyers Union» қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырды және оған басшылық жасады деген күдікке ілінген бес адамға қатысты тергеуді аяқтады. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Тергеу мәліметінше, күдіктілер өз қызметтерін заңды етіп көрсету үшін тұтыну кооперативі мәртебесін пайдаланған. Осы мақсатта олар ірі бизнес орталықтарынан кеңселер жалдап, еліміздің бірқатар өңірінде бөлімшелер ашқан.
Атап айтқанда, кеңселер Астана, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Атырау, Көкшетау, Қарағанды, Тараз, Шу, Алматы және Шымкент қалаларында, сондай-ақ басқа да елді мекендерде жұмыс істеген.
Азаматтарға пайызсыз қарыз уәде етілген
Әлеуметтік желілер мен интернет платформаларында кооперативтің қызметтері белсенді жарнамаланған. Азаматтарға баспана немесе автокөлік сатып алу үшін «пайызсыз» қарыз алу, қолданыстағы несиелерін қайта қаржыландыру, сондай-ақ Trade-in бағдарламаларын пайдалану мүмкіндігі ұсынылған.
Алайда мұндай қаржылық мүмкіндіктерді пайдаланудың басты талаптарының бірі кооперативке жаңа мүшелер тарту болған.
Азаматтар бастапқы үлестік жарнасын төлегеннен кейін кезекке тұрған. Ал олардың кезектегі орны мен қозғалысы жаңадан қосылған қатысушылардың қанша қаражат салғанына байланысты анықталған.
Қаражатты цифрлық платформалар арқылы бақылаған
Кооператив мүшелерімен жұмыс істеу үшін «TrustContact» және «TrustMe» цифрлық платформалары пайдаланылған.
Бұл платформалар арқылы қатысушылар келісімшарттарды онлайн рәсімдеп, жеке кабинеттеріне кіре алған. Сондай-ақ салған қаражаты мен кезектің жылжуын бақылау мүмкіндігі болған.
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, осындай жолмен 332 азаматпен жалпы сомасы 562 млн теңгеден асатын келісімшарт жасалған.
Криптоактивтер мен автокөліктерге тыйым салынды
Соттың санкциясымен алты автокөлікке, сондай-ақ 5 513 USDT және 1 003 Futeres көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынған.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданды.
Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
Еске салсақ, Астанада қаржы пирамидасына адам тартқан әйел 5 жылға сотталды. Сот деректері бойынша оның әрекетінен екі жәбірленуші жалпы сомасы шамамен 23 млн теңге болатын қаражаттарынан айырылған.
Тағы оқи отырыңыз: «Күн сайын табыс түседі»: Қарағандыда «CVK» қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат сотталды
«The Finiko» қаржы пирамидасының басшысы ұсталды: 221 млн теңгелік мүлік тәркіленді
70% табыс деп алдаған: «ХАС» қаржы пирамидасының құрбандары 500-ден асты
Ең оқылған:
- Қазақстандықтарды қыста қандай өзгерістер күтіп тұр: Жалақы, зейнетақы, жәрдемақы және айыппұл
- Алаяқтар зейнетақы ақшасын иемденудің жаңа айласын ойлап тапты
- ҚазҰУ студентінің қазасы: Ғылым министрлігі тексеру жүргізеді
- Қазақстанда 1 242 елді мекенге су басу қаупі төніп тұр
- Қазақстанда мұғалімдерге қандай наградалар мен атақтар беріледі? Толық тізім