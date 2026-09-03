Бас прокуратура ескертеді: Сим-бокстарды заңсыз пайдаланғандар жазаланады
Қазақстанда сим-бокстардың заңсыз айналымына заңнамалық тыйым енгізілгеніне қарамастан, олар қайтадан заңсыз айналымға түскен.
«Байланыс туралы» Заңның 4-бабының 4-тармағына сәйкес, GSM-шлюздерді әкелуді, тіркеуді, өткізуді және қолдануды байланыс қызметтерін көрсету саласында лицензиясы бар байланыс операторлары ғана жүзеге асырады.
Осыған қарамастан, кейбір тұлғалар тиісті лицензиясыз мұндай құрылғыларды заңсыз әкелуді, өткізуді және пайдалануды жалғастыруда.
Олардың қатарында сим-бокстарды хабарландыру сайттары арқылы сатуға ұсынатын жеке тұлғалар, сондай-ақ телеком-жабдықтарды сататын дүкендер де бар.
Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында OLX сайтында 4 слотты GSM-шлюзді 120 мың теңгеге сату туралы хабарландыру орналастырған тұлғаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды.
Бүгін аталған факті бойынша кінәлі тұлғаны әкімшілік жауаптылыққа тарту мәселесі шешілуде.
Сот қаулысымен GSM-шлюзді сатушы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оған айыппұл салынды, ал тәркіленген құрылғы тәркіленіп, кейіннен жойылды.
Бұл алаяқтарға шетелден жергілікті нөмірлер арқылы қоңырау шалуға және қоңыраудың нақты қайдан жасалғанын жасыруға мүмкіндік береді.
Мұндай жабдықтың қылмыскерлердің қолына түсуі жаппай алаяқтық қоңыраулар жасауға және ақша жымқыруға жағдай туғызады.
Осыған байланысты сим-бокстарды белгіленген тәртіпті бұза отырып сатып алмаңыз және пайдаланбаңыз.
Заңнамалық тыйым енгізілгенге дейін сатып алынған GSM-шлюздердің иелері не істеуі керек?
Олар аталған құрылғыларды одан әрі пайдалану және оларға қатысты өзге де әрекеттер жасау тәртібін анықтау үшін уәкілетті органға жүгінуі қажет.
Тиісті түсіндірмелер алынғанға дейін сим-бокстарды пайдалануға болмайды.
Бұл үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
Еске салайық, бұған дейін Әділет министрлігі қазақстандықтарға шұғыл ескерту жасады.
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