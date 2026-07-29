Астанада баспана кезегін «жылжытып беремін» деп адамдарды алдаған әйел ұсталды
Ол сыйақы берсе кезекті тездетуге ықпал ете алатынын айтқан.
Астанада полицейлер мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алу кезегін жылжытуға көмектесемін деген сылтаумен алаяқтық жасады деген күдікпен 32 жастағы әйелді ұстады.
Полицияның мәліметінше, күдікті азаматтардың сеніміне кіріп, сыйақы үшін кезекті тездетуге ықпал ете алатынына сендірген. Ақшаны алғаннан кейін ол уәдесін орындамай, байланысқа шығуды тоқтатқан.
Қылмыстық схема қалай жұмыс істеген?
Тергеу нұсқасы бойынша, әйел тұрғындарға таныс-тамырлары бар екенін және баспана алуды жылдамдатуға мүмкіндігі бар екенін айтып сендірген. Осы сылтаумен мәселені қысқа мерзімде шешіп беруге уәде беріп, ақша талап еткен.
Дегенмен, қаражат қолға тиген соң, уәдені орындау бойынша ешқандай әрекет жасалмаған.
Тергеу нені анықтады?
Бүгінгі таңда күдіктінің кем дегенде пәтер алаяқтығының 5 эпизодына қатысы бар екені анықталды.
Жәбірленушілердің бірі үйді тезірек алудан үміттеніп, әйелге 1 миллион теңге берген. Құқық қорғау органдары анықтағандай, бұл ақша жеке қажеттіліктерге жұмсалған.
Қазіргі уақытта осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Полиция қызметкерлері ықтимал басқа да жәбірленушілерді анықтап, ұсталған азаматшаның осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысын тексеруде.
Полиция ескертеді
Полиция өкілдері мемлекеттік бағдарламалар бойынша баспана алу кезегін ақшаға өзгерту немесе алға жылжыту мүмкін емес екенін ескертеді.
Барлық процедуралар тек заңнамаға сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органдар арқылы жүзеге асырылады. Азаматтарды мұндай ұсыныстарға сенбеуге, делдалдарға ақша бермеуге және осындай жағдайларға тап болған кезде дереу құқық қорғау органдарына хабарласуға шақырады.
Еске салайық, бұған дейін Ақтауда Африкадағы алмазға сенген 1000-нан астам салымшы қаржы пирамидасына алданды.
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