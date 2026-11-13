– 18°С аяз, жаңбыр және қар: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды
2026 жылғы 14–16 қарашаға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.
Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Тек Қызылорда облысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.
15 қарашада еліміздің батысында қатты жаңбыр, ал 16 қарашада Батыс Қазақстан облысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі, көктайғақ, түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман болжанады.
Ауа температурасы:
Еліміздің батысында түнде ауа температурасы +2+8°С-тан +6+11°С-қа дейін жоғарылайды, 16 қарашада -2+3°С-қа дейін аздап төмендейді. Күндіз +8+13°С-тан +1+8°С-қа дейін төмендейді.
Оңтүстік-батыста түнде ауа температурасы +4+9°С-тан 0,+5°С-қа дейін, күндіз +10+15°С-тан +5+10°С-қа дейін төмендейді.
Солтүстік-батыста түнде ауа температурасы негізінен -3+3°С, күндіз +2+9°С-тан +4+11°С-қа дейін аздап жоғарылайды.
Солтүстікте түнде ауа температурасы негізінен -5+2°С, күндіз -2+3°С-тан 0,+5°С-қа дейін аздап жоғарылайды. Павлодар облысында түнде -3-8°С-қа дейін, күндіз -2+3°С-қа дейін төмендейді.
Орталықта түнде ауа температурасы негізінен -2-10°С, күндіз -3+5°С болады.
Еліміздің шығысында ауа температурасы түнде -1-8°С-тан -6-13°С-қа дейін төмендейді, күндіз негізінен -5+3°С болады.
Республиканың оңтүстігінде түнде ауа температурасы негізінен -5+3°С, күндіз +5+12°С-тан +7+15°С-қа дейін жоғарылайды.
Оңтүстік-шығыста түнде ауа температурасы -1-6°С-тан -5-10°С-қа дейін, таулы аудандарда -9-14°С-тан -13-18°С-қа дейін төмендейді. Күндіз ауа температурасы +2+10°С-тан 0,+8°С-қа дейін, таулы аудандарда -1-6°С-тан -3-8°С-қа дейін төмендейді.
Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады.
Сондай-ақ, қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалатыны хабарланды.
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