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Желтоқсандағы демалыс: Қазақстандықтар Тәуелсіздік күнінде қалай демалады?

Қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалады?

10 Қараша 2026, 17:13
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 10 Қараша 2026, 17:13
10 Қараша 2026, 17:13
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

2026 жылдың желтоқсан айында Қазақстанда мемлекеттік мереке бар. Ол – Тәуелсіздік күні, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Желтоқсанда қазақстандықтар ресми демалыс күні – Тәуелсіздік күнін атап өтеді.

Биыл бұл мереке 16 желтоқсан – сәрсенбіге сәйкес келеді.

Бес күндік жұмыс аптасы бойынша жылдың соңғы айында 9 демалыс күні мен 22 жұмыс күні қарастырылған.

Ал алты күндік жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндер үшін демалыс саны 5 күнді құрайды, ал жұмыс күндерінің саны – 26.

31 желтоқсан қазақстандықтардың көпшілігі үшін жұмыс күні. Жылдың соңғы күні бейсенбіге сәйкес келеді.

Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады

 

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