Қазақстанда биыл қыс қандай болады? Синоптиктер болжам жасады
Алдағы қыс бұрынғыдан өзгеше болады: «Қазгидромет» маңызды мәлімдеме жасады.
Қазақстанда 2026-2027 жылғы қыс салыстырмалы түрде жылы, жауын-шашын мөлшері қалыпты болады деп күтілуде. Синоптиктер температураның ауытқуын, боран, екпінді жел, тұман және көктайғақ болатынын болжайды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Алдағы маусымдық алдын ала болжамға сәйкес, солтүстік-батыс, солтүстік, солтүстік-шығыс және Орталық Қазақстанның кейбір аудандарында жауын-шашын климаттық нормадан көп түсуі мүмкін.
Қараша айы жылынудан басталады
Қарашада ауаның орташа температурасы климаттық нормадан 2 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Айдың басында елдің солтүстігінде, орталығында және шығысында күндіз температура +5…+16 градус, ал оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында +15…+25 градус аралығында болжанады.
Батыс пен оңтүстік-батыста, керісінше, күн суытады: түнде 0…−7 градусқа дейін, күндіз 0…+5 градусқа дейін төмендейді. Бұл өңірлердің оңтүстік метеостанцияларында түнде −2…+3 градус, күндіз +3…+10 градус болуы ықтимал.
Қарашаның екінші және үшінші онкүндігінде ауа райы тұрақсыз болып, температура жиі ауытқиды. Жекелеген күндері елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында түнгі үскірік аяз −10…−18 градусқа дейін жетуі мүмкін.
Қазақстанның басым бөлігінде аралас жауын-шашын – жаңбыр, қар және ылғалды қар күтіледі. Солтүстік пен шығыс өңірлерде негізінен қар жауады, дегенмен айдың басында қар аралас жаңбыр жаууы ықтимал. Сонымен қатар тұман, көктайғақ, екпінді жел, ал елдің солтүстік бөлігінде боран болжанады.
Жауын-шашынның нормадан көп түсуі бірқатар солтүстік пен шығыс өңірлерде, сондай-ақ Алматы облысының оңтүстік-шығыс бөлігінде және Жетісу облысында күтілуде.
Желтоқсан нормадан жылы болады
Желтоқсанда Қазақстанның бүкіл аумағында ауаның орташа температурасы климаттық нормадан 2 градусқа жоғары болады деп болжануда.
Елдің басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері нормаға жуық болады деп күтіледі. Солтүстік Қазақстан облысында, Павлодар облысының басым бөлігінде, Қостанай мен Ақмола облыстарының солтүстік жартысында, сондай-ақ Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарының және Абай облысының солтүстігінде жауын-шашын әдеттегіден көп түсуі мүмкін. Қызылорда облысының оңтүстігінде жауын-шашын тапшылығы (нормадан аз) болжанады.
Қаңтарда жылыну елдің басым бөлігін қамтиды
Қаңтарда республиканың басым бөлігінде орташа ауа температурасы нормадан 1-2 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Елдің солтүстік-батыс бөлігінде температуралық фон әдеттегі көрсеткіштерге жақын болады.
Жауын-шашын негізінен норма шамасында болжанады. Нормадан артық жауын-шашын Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында, Атырау және Маңғыстау облыстарының батысында күтіледі.
Жауын-шашын тапшылығы Қызылорда, Қарағанды, Ұлытау және Абай облыстарының аймақтарында, сондай-ақ Түркістан, Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарының солтүстік жартысында болуы мүмкін.
Ақпан жылы әрі жауын-шашынды болады деп күтілуде
Ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде орташа ауа температурасы нормадан 1-3 градусқа жоғары болады деп болжанады. Елдің солтүстігі мен шығысында ол климаттық мәндерге жақын сақталады.
Республика аумағының басым бөлігінде жауын-шашын нормадан көп жауады деп күтілуде. Елдің басым батыс бөлігінде және оңтүстік пен орталықтың бірқатар аудандарында оның мөлшері негізінен норма шамасында болады.
Жауын-шашын әдеттегіден аз мөлшерде Маңғыстау облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде және Қызылорда облысының оңтүстік-батысында болжанады.
«Қазгидромет» мамандары маусымдық ауа райы болжамы алдын ала (консультативтік) сипатқа ие екенін атап өтті.
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