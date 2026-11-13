Жетісуда мұғалімдерді медициналық тексеруден өткізбеген 21 басшы жазаланды
Жетісу облысында прокуратура білім беру саласы қызметкерінің конституциялық құқықтарын қорғады.
Ақсу ауданының прокуратурасы білім беру саласының 1,7 мыңнан астам қызметкерінің профилактикалық медициналық тексерулерден уақтылы өтуге қатысты конституциялық құқықтарын қалпына келтірді.
Мектептерде, мектепке дейінгі және қосымша білім беру ұйымдарында еңбек заңнамасының сақталуына жүргізілген талдау барысында қызметкерлердің медициналық тексерулерден, оның ішінде скринингтік зерттеулерден уақтылы өтуіне кедергі келтірген заң бұзушылықтар анықталды.
Аталған заң бұзушылықтар азаматтардың Конституциямен кепілдік берілген денсаулығын сақтау құқықтарына нұқсан келтірген. Аудан прокуратурасының енгізген ұсынуы негізінде анықталған заң бұзушылықтар жойылып, кінәлі 21 лауазымды тұлға тәртіптік жауаптылыққа тартылды. Жетісу облысының прокуратурасы азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, еңбек және денсаулық сақтау салаларындағы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету бағытындағы жұмысты жалғастыруда, - деп хабарлады Жетісу облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Айта кетейік, бұған дейін Қызылорда облысында әкім инвестордың құқықтарын бұзғаны үшін жазаланды.
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