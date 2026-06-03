Жазғы демалысты Балқаштан бастаңыз: BalkhashTourFest-2026 қашан және қайда өтеді?
BalhashTourFest – маусымның басты фестивалі.
Фестиваль 19 және 20 маусымда дәстүрлі жерде – Ақшағыл кентінде, Рембаза аумағында өтеді. Өткен жылы оған 50 мыңнан астам адам келген.
Биылғы маусымда ұйымдастырушылар рекордтан асады деп күтуде.
– Біз төртінші жыл қатарынан Balkhash Tour Fest өткізудеміз. Бұл жағажай туризмін дамытатын және Балқаш өңірінің тартымдылығын арттыратын зәкірлі жоба. Жыл сайын қатысушылар саны артып келеді. Өткен жылы фестиваль 50 мыңнан астам адамды жинады, биыл одан да көп қонақ келеді деп күтілуде. Бұдан басқа, Balkhash Tour Fest республикалық оқиғалар күнтізбесіне енді, – деп атап өтті Қарағанды облысы Туризм басқармасының басшысы Ирина Любарская.
Биылғы жылдың басты жаңалығы – фестиваль алаңы жаз бойы жұмыс істейді. Демалыс күндері мұнда және Балқаш қаласының мәдени алаңдарында концерттер, спорттық жарыстар және демалушыларға арналған ойын-сауық іс-шаралары өтеді.
Ұйымдастырушылар мазмұнды бағдарлама дайындайды. Танымал қазақстандық әртістер Miras Zhugunussov, AYAU, Bellucci, Domino, Nurlan & Murat және Qazaq Band өнер көрсетеді. Фестиваль аумағында шығармашылық және спорттық аймақтар, фудкорттар, қолөнершілер жәрмеңкесі, ашық аспан астындағы кинотеатр және отбасылық демалыс алаңдары ашылады.
– Кіреберісте қонақтарды интерактивті LED-арка қарсы алады. Бағдарламада сондай-ақ көбік су шашу кештері, жаркокросс, су такси, PikeMan жарыстары, жасанды интеллект және крафт ойындары бар. Экологияға және қалдықтарды өңдеуге ерекше назар аударамыз. Стритбаскетболдан, панна-футболдан және би батлынан турнирлер жалғасады. Олардың бірінің жеңімпазы көше билерінің халықаралық фестивалінде Қазақстанды таныстыру мүмкіндігіне ие болады, – деді Balkhash Tour Fest ұйымдастырушысы Ренат Алманов.
Балалар үшін аниматорлар мен танымал «Маша және Аю» мультфильмінің кейіпкерлерімен жеке бағдарлама әзірленді. Спорт әуесқойларын жағажай волейболы, армрестлинг, ұлттық гидроспорт түрлері, регата және желкенді спорт бойынша шеберлік сыныптары күтіп тұр.
Фестивальдің аумағы да өзгеруде. Мұнда экологиялық акция аясында көктемде отырғызылған жаңа аллеяға арналған тамшылатып суару жүйесін монтаждау аяқталды. Енді ағаштарды суару жүйелі түрде жүзеге асырылады, бұл жасыл аймақты сақтап қалуға және алаңды тұрғындар мен туристердің демалуына одан әрі жайлы етуге мүмкіндік береді.
Еске салайық, бұған дейін танымал демалыс аймақтарына баратын жолдар жақсарғаны хабарланды.
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