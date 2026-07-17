QR-арқылы сатып алулар Қазақстанның төлем нарығын қалай өзгертпек
19 шілдеде Halyk бейімделу моделінен нысаналы модельге көшуді аяқтайды, осылайша 2025 жылы Ұлттық банктің жобасын қолдаған алғашқы қатысушылардың біріне айналды. QR-төлемдер Ұлттық төлем корпорациясының базасында жұмыс істейді, ал шарттары бизнес үшін тиімді болып қала береді.
«Банкаралық QR жүйесінің іске қосылуы – ұлттық деңгейдегі оқиға әрі Қазақстанның төлем инфрақұрылымын дамытудағы маңызды кезең. Бұл тек жаңа төлем тәсілі емес, елдің бірыңғай төлем кеңістігін қалыптастыруға бағытталған қадам. Мұнда технологиялар халықтың, бизнестің және экономиканың игілігі үшін қызмет етеді», – деді Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары Дәурен Сартаев.
Әрбір осындай қадам, оның сөзінше, Қазақстанның қаржы жүйесін заманауи, ашық әрі тиімді етеді.Ұлттық QR банктер арасындағы технологиялық кедергілерді жояды, кәсіпкерлердің мүмкіндіктерін кеңейтеді және миллиондаған қазақстандықтардың күнделікті төлемдерін одан әрі ыңғайлы етеді.
"Қазақстандағы ең ірі банк ретінде біз бұл мүмкіндікті миллиондаған клиенттерімізге ұсынғанымызға қуаныштымыз. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Ұлттық төлем корпорациясымен бірлесіп, бүгіннің өзінде миллиондаған қауіпсіз әрі жедел төлемдерді қамтамасыз ететін сенімді инфрақұрылым құрылды. Кәсіпкерлер үшін бұл барлық банктердің клиенттеріне қол жеткізу, қолма-қол емес есеп айырысулардың өсуі және бизнесті дамытуға жаңа мүмкіндіктерді білдіреді. Өз тарапымыздан біз тартымды қызмет көрсету шарттарын сақтап қалдық, ал Halyk арқылы QR төлемі кезіндегі комиссия – 0,5%, бұл нарықтағы ең төмен ұсыныстың бірі болып қала береді», – деді Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары Дәурен Сартаев.
Жобаны іске қосқанға дейін Halyk ҰТК және басқа да екінші деңгейдегі банктермен бірлесіп, жүйенің функционалдық және жүктемелік тестілеуі бойынша ауқымды жұмыс жүргізді. Нәтижелер QR-төлемдерге арналған банкаралық инфрақұрылымның тұрақты, сенімді жұмыс істейтінін және толыққанды пайдалануға дайын екенін растады.
Жоғары бәсекелестік пен жоғары сапалы қызмет
Тұтынушылар үшін күнделікті төлемдер одан сайын ыңғайлы бола түседі. Мобильді қосымша жаңартылғаннан кейін, сатып алынған тауарларды QR-код арқылы кез келген банктің қосымшасымен 180 мыңнан астам Halyk POS-терминалында артық әрекетсіз төлеуге болады.
Әрине, банктер арасындағы өсіп келе жатқан бәсекелестіктің басты бенефициары клиенттер болатыны сөзсіз. Halyk Super App-тың 8,5 млн пайдаланушысы үшін бұл таңдау мүмкіндіктерін кеңейтеді, қызмет сапасы арта түседі және клиентті ұстап қалу бағдарламаларының саны артады дегенді білдіреді.
Клиенттер үшін арнайы акция
Басқа банктердің POS-терминалдарында төлеген кезде Halyk SuperApp арқылы QR-кодты сканерлеңіз де, 1% бонус алыңыз. Акция Halyk+ қатысушыларына қолжетімді және 31 тамыз 2026 жылға дейін жұмыс істейді.
Шығын азайып, мүмкіндіктер көбейеді
Кәсіпорындар үшін бірыңғай QR қызметі 19 шілдеде қолданыстағы эквайринг шарты аясында автоматты түрде қолжетімді болады. Банкаралық төлемдер кәсіпкерлерге клиенттер базасын кеңейтуге көмектеседі, ал бірыңғай QR негізінде ниеттестік бағдарламалары, бөліп төлеу және клиенттерді тарту мен сатуды арттыруға арналған басқа да сервистер дами алады.
Сонымен қатар, бірыңғай жүйе шығындарды азайтуға мүмкіндік береді: қосымша терминалдар сатып алу және олардың әрқайсысының қызмет көрсету ақысын төлеу қажет болмайды.
Halyk мобильді қосымшасын 350 мың заңды тұлға қолданатынын ескерсек, бұл өзгерістер кәсіпкерлердің көпшілігіне пайда әкеледі. Өзекті тарифтар бойынша ақпарат сілтеме бойынша қолжетімді.
Қауіпсіздік туралы
Банкаралық QR-кодтың тағы бір маңызды артықшылығы - қауіпсіздік. Ол бірегей төлем идентификаторын қамтитын анықтамалық QR-кодқа негізделген. Сканерлегеннен кейін клиент төлем мәліметтерін тікелей банктен алады және төлемді өзінің банк қосымшасында растайды. Бұл төлем деректерін бұрмалау мүмкіндігін жояды.
Алаяқтыққа қарсы мониторинг қосымша қорғанысты қамтамасыз етеді. Банктер алаяқтықты анықтау және алдын алу жүйелерін әзірлеуге көптеген жылдар жұмсады. Бұл тәжірибе банкаралық QR төлем жүйесіне қолданылған: бұл клиенттер үшін төлемдерді одан да қауіпсіз етуге көмектеседі.
Дегенмен банкаралық QR жалғыз төлем арнасы емес. Яғни, ол қолданыстағы басқа құралдарды алмастырмайды, керісінше оларды толықтырады.
Әлем үрдісіне сай
Төлемдердің қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы QR-технологиясына сұраныс тудырды. CoinLaw мәліметі бойынша, QR төлемдері 2026 жылы ең танымал цифрлық төлем әдістерінің біріне айналды: осы жылға қарай мұндай транзакциялар саны 380 миллиардқа жетті, бұл цифрлық төлемдердің жалпы көлемінің 40%-дан астамын құрайды. Осылай, Қазақстан банктері осы әлемдік үрдісті ғана емес, сонымен қатар заманауи төлем инфрақұрылымын дамытуға белсенді қатысуда. Бұл ретте Ұлттық банктің бастамасын алғашқылардың бірі болып қолдаған Halyk рөлі ерекше маңызды.
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